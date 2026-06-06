Deportes La Mañana Selección Argentina La Selección Argentina se mide ante Honduras en un amistoso previo al Mundial

La Selección Argentina juega en Estados Unidos.

La Selección Argentina se enfrentará este sábado con su par de Honduras, en el que será su primero de sus amistosos de preparación en la previa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Kyle Field Stadium de Texas, que tiene capacidad para 102 mil espectadores y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefé.

Las formaciones de la Selección Argentina y Honduras Selección Argentina: Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Valentín Barco; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.