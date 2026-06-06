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La Mañana Selección Argentina

La Selección Argentina se mide ante Honduras en un amistoso previo al Mundial

La Albiceleste juega con un equipo mayormente alternativo, por las lesiones que afectan al combinado nacional.

La Selección Argentina juega en Estados Unidos.

La Selección Argentina juega en Estados Unidos.

La Selección Argentina se enfrentará este sábado con su par de Honduras, en el que será su primero de sus amistosos de preparación en la previa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Kyle Field Stadium de Texas, que tiene capacidad para 102 mil espectadores y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefé.

Las formaciones de la Selección Argentina y Honduras

Selección Argentina: Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Valentín Barco; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Honduras: Edrick Menjívar; Luis Santamaría, Denil Maldonado, Luis Vega, Franklin Flores; Kervin Arriaga, Deybi Flores, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez; Luis Palma y Anthony Lozano. DT: Reinaldo Rueda.

  • Amistoso internacional
  • Argentina - Honduras
  • Estadio: Kyle Field
  • Árbitro: a confirmar
  • Hora: 21.
  • TV: TyC Sports y Telefe

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