La storie de Miguel Borja en medio de su peor momento en River

El delantero colombiano, que atraviesa un momento irregular en su rendimiento, no logró disipar las críticas con su actuación en la cancha. A pesar de que River dominó el juego y generó múltiples ocasiones de gol, la falta de eficacia en los últimos metros mantuvo en vilo al equipo hasta el gol salvador de Facundo Colidio, quien sentenció el partido en el complemento. Borja, en tanto, tuvo oportunidades claras pero no pudo concretar, lo que profundizó las dudas sobre su nivel actual.

“He fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido más de 300 partidos. En 26 ocasiones me confiaron el tiro ganador y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito”, publicó el delantero, en lo que pareció un intento de reivindicación personal y de resistencia ante los cuestionamientos.

BOrja 2.jpg Miguel Borja

Un momento complicado para Borja

El colombiano llegó a River con la expectativa de convertirse en el nueve de referencia que el equipo necesitaba. Sin embargo, su rendimiento ha sido irregular, alternando grandes actuaciones con partidos en los que su falta de precisión le ha jugado en contra. Los hinchas, siempre exigentes, le hicieron saber su malestar en un contexto en el que River no puede permitirse más tropiezos en el Torneo Apertura.

A pesar de la victoria, el equipo sigue en un proceso de ajuste y los delanteros no han logrado consolidarse. Si bien Borja sigue contando con la confianza del cuerpo técnico, los murmullos en la tribuna pueden generar un peso extra en su desempeño.

El triunfo ante Atlético Tucumán fue un paso adelante para River en su lucha por la clasificación, pero dejó en evidencia una falencia clave: la falta de contundencia en el área rival. El equipo de Núñez generó numerosas situaciones de gol, pero solo pudo convertir una, lo que refuerza la necesidad de que sus delanteros, incluido Borja, recuperen su efectividad.