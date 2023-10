La tremenda apuesta del Kun Agüero antes de la final de la Libertadores: ¿apoya a Boca?

El ex delantero de la Selección Argentina se metió de lleno en lo que sucederá el próximo sábado y se animó a dar su pronóstico.

Con esa chispa particular y su carisma de siempre, cada vez que sale a hablar el Kun Agüero deja títulos importantes. Ahora, a muy pocos días de la final de la Copa Libertadores , se la jugó y se animó a opinar quién tiene más chances de dar la vuelta.

"Yo creo que Boca está, por los jugadores que tiene y el equipo con el que llegó a la final, jugando normal porque no es que jugó ¡wow! Pero tiene un mérito Boca que los demás no tuvieron: defensivamente son fuertes, Chiquito (Romero) está muy bien", eligió el ex jugador de la Selección Argentina para inclinarse por uno de los finalistas.