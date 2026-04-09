Las 12 mejores frases de Lio Messi, que lo representan como un ícono mundial

Lio Messi , quien afrontará el último Mundial de su carrera, dejó numerosas frases para el recuerdo. Estas son las mejores 12.

La Copa del Mundo 2026 marcará la despedida de la máxima cita de Lionel Messi (38), quien durante la competición cumplirá los 39 años. Cabe recordar que el actual futbolista del Inter Miami ya registra cinco mundiales disputados con el conjunto Albiceleste: 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A lo largo de su carrera, Messi dejó numerosas frases para el recuerdo. Y estas son las mejores 12.

Una de las frases más recordadas en la carrera de Lionel Messi es “Andá pa’ allá bobo”. Se la espetó al futbolista holandés Wout Weghorst en el Mundial de Qatar 2022, luego del picante cruce por los cuartos de final.

Amén de sus frases memorables, Lionel Messi estableció numerosos récords a lo largo de su carrera. Por eso cabe resaltar que si el capitán de la Selección Argentina convirtiese tres goles en la Copa del Mundo 2026, se transformará en uno de los máximos artilleros de la historia en los mundiales.

“Aunque pasen millones de años no voy a estar ni cerca de Maradona. Y tampoco quiero acercarme. Él es el más grande de todos los tiempos”.

"Después de decir que dejaba la Selección, lo pensé en frío y me di cuenta que estaba dando un mensaje erróneo a la gente que pelea por sus sueños".

De acuerdo al registro oficial publicado por la FIFA, la tabla histórica de goleadores en los mundiales está encabezada por el delantero alemán Miroslav Klose, que entre 2002 y 2014 marcó 16 tantos en 24 partidos. Al teutón lo sigue Ronaldo, el astro brasileño, quien anotó en 15 ocasiones entre los mundiales de 1998 y 2006. El podio lo completa otro alemán: el Bombardero Gerd Müller, dueño de 14 conquistas en las Copas de 1970 y 1974. En la misma línea que Messi, se encuentra el francés Just Fontaine, quien también señaló 13 goles en apenas un Mundial: Suecia 1958.

Así, si Messi anotase 4 tantos en el Mundial 2026 se convertiría en el máximo goleador histórico en solitario en la historia de la Copa del Mundo.