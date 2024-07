Las amenazas que recibió un arquero argentino en el fútbol de Brasil

En el fútbol de Brasil se dio una situación particular donde dos jugadores del Gremio se tensaron en el medio del campo de juego en un episodio que casi terminó con golpes de puño. Entre los protagonistas, hubo un argentino: Agustín Marchesín , el arquero del elenco de Porto Alegre. Es que cuando el reloj marcaba los nueve minutos de la segunda etapa y el equipo Gaúcho tenía un tiro libre a favor, el arquero con pasado en Lanús recibió reproches de su compañero Reinaldo y salió disparado directamente a encontrarse con el defensor a la mitad del campo de juego para resolver la situación.

Pelea-MARCHESIN.mp4

Finalmente, en medio de reproches, Marchesin regresó al arco con gestos de fastidio por lo que sucedió en la mitad del campo de juego. Más allá de lo que sucedía en el desarrollo del encuentro, el tenso clima se potencia por la actualidad que transita el equipo en el torneo gaúcho donde actualmente ocupa el puesto 18, posicionado directamente en la zona de descenso.

Luego de los problemas registrados Gremio logró ponerse en ventaja por dos tantos a los 70 minutos del encuentro pero, insólitamente, siete minutos más tardes el conjunto que está segundo en la tabla por detrás de Flamengo empató el encuentro 2-2 para generarle mayores problemas al Tricolor.

Qué dijo el entrenador de Gremio

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del equipo Renato Portaluppi confesó que el arquero Marchesín no será titular esta tarde cuando visite a Juventude. “Era una decisión que ya había tomado más allá del resultado ante Palmeiras. ¿La discusión? Es una cosa normal que los jugadores discutan dentro de la cancha. Ya hablé con los dos en el vestuario porque, igualmente, esto no puedo volver a suceder. Es normal pero entre dos con tanta experiencia, no puede pasar”, confirmó. Durante el encuentro el entrenador se enojó con el arquero y rápidamente le ordenó que vuelva al arco.