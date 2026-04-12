Las fotos de la nueva camiseta Nike de Racing: se agotó a las pocas horas

La Academia deja atrás su vestimenta Kappa y debutará con la nueva indumentaria de la marca de la pipa.

Racing Club y la firma de ropa deportiva Nike presentaron esta tarde de domingo la nueva camiseta del equipo de Avellaneda, que estrenará en el partido que hoy jugará ante River en el estadio Presidente Perón.

Nike firmó un contrato con Racing que en una primera etapa tiene una duración por tres años a cambio de 18 millones de dólares, por todo concepto. La marca de la pipa, como hizo el día del medio maratón de Buenos Aires, armó una estrategia de marketing callejero antes de mostrar la camiseta, que tendrá un valor de 230 mil pesos (las que usan los jugadores) y otras, de las denominadas “de hinchas” por 150 mil.

La misma estaba disponible para comprar en la web de Locademia, pudiendo retirar en el estadio antes del partido ante el Millonario. Sin embargo, la demanda fue tal que desde Racing comunicaron que ya no era posible comprar online. "Racing Comunica" informó que los locales físicos abrirían a partir de las 17:00 horas para quienes deseen comprarla presencialmente.

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Desde el club también informaron que desde el lunes 13 la camiseta se podrá conseguir en locales Nike de Alto Avellaneda, Alto Palermo, Unicenter y en otros puntos de alcance nacional.

"La camiseta, tanto en su versión Match (jugador) y Stadium (fan), forma parte de un amplio catálogo que incluye 70 productos con 150.000 unidades a la venta -todo lo que utilizan los futbolistas a disposición de los hinchas- elaborados con la misma tecnología que los equipos top del mundo y que se irá completando durante este año. Además de vestir a todo el fútbol de Racing, Nike también lo hará con los deportes de la institución", aclaró el club.

El comunicado de Racing

"Debido a la gran demanda informamos que ya no es posible comprar la nueva camiseta Nike de Racing en Locademia online y retirarla en el estadio. Podrás tenerla en la previa del partido de hoy adquiriéndola directamente en las tres tiendas físicas del Cilindro a partir de las 17 hs."

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Racing enfrenta a River

Racing recibirá este domingo a River, por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en un partido que será clave para las primeras posiciones de la Zona B.

El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro de Avellaneda” y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Ariel Penel.

Racing, que es dirigido por Gustavo Costas, viene de debutar en la Copa Sudamericana con un muy buen triunfo ante Independiente Petrolero de Bolivia en condición de visitante.

En dicho encuentro, la “Academia” jugó en un desastroso nivel y sufrió en varios tramos del partido, pero finalmente aprovechó la buena efectividad que tuvo y se llevó los tres puntos tras imponerse 3-1.

En lo que respecta al Torneo Apertura, Racing marcha sexto en la Zona B después de caer en la última fecha en el “Clásico de Avellaneda” ante Independiente, aunque una victoria podría volver a meterlo en la discusión por las primeras posiciones.