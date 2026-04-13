Liga Nacional femenina: Biguá quedó a cinco puntos del batacazo

El equipo neuquino quedó eliminado en el primer cruce de playoffs, al igual que Independiente el día anterior.

Finalizó el camino para los equipos neuquinos en la actual temporada de la Liga Nacional femenina de básquet . Biguá estuvo muy cerca de dar el golpe como visitante, pero cayó por cinco puntos de diferencia en el partido decisivo de la serie de octavos de final ante Ferrocarril Oeste .

El mejor momento de Biguá fue en el segundo cuarto, cuando estuvo al frente durante varios minutos. Javiera Campos (23) y Agustina García (21) fueron las más constantes en el ataque visitante durante todo el partido.

Las apariciones de Lucila Sampietro (18), Giuliana Baccarelli (16) y Florencia Fernández (12 y 8 rebotes) le permitieron a las locales retomar el mando en el tanteador en el cierre de ese segundo parcial.

De todas formas, Biguá siempre estuvo en partido y se ganó sus chances cerca del cierre.

Un triple de Campos puso al conjunto neuquino apenas tres puntos abajo cuando quedaban 90 segundos, pero entre la buena defensa rival y la falta de precisión propia, terminó cayendo 70 a 65.

Sin dudas, las dirigidas por Rubén Jaime mostraron una cara positiva.

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Independiente se despidió ante El Talar

El sábado, Independiente de Neuquén fue barrido por El Talar. Luego del triunfo de las aurinegras en el Ruca Che, Independiente salió en busca del triunfo que le permitiera extender la serie. Hasta la mitad del segundo cuarto el partido fue parejo, con Martina Torres y Josefina Cortés como destacadas.

Pero una vez que El Talar sacó ventaja de doble dígito, se encaminó a la victoria. Las dirigidas por Santiago Fieiras tuvieron a Agustina Marín, Estefani Fajardo y Rocío Cejas con la mira calibrada para extender la diferencia hasta el 78 a 55 final.

Más allá de la eliminación en playoffs, el registro 8-8 de Independiente en la fase regular de este año representa, además de una estadística positiva, un crecimiento desde el juego para las comandadas por Marcelo Remolina.

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Para los equipos neuquinos, la primera temporada resulta una experiencia con saldo positivo. El Ruca Che volvió a tener competencia de básquet nacional de elite y este tipo de competencias contribuyen a la difusión de la disciplina y del deporte femenino en general, dándole un espacio que en otros tiempos era impensado.

En la continuidad del certamen, ahora comienzan los cruces interconferencias. El Talar se enfrentará a Hindú de Córdoba, mientras que Ferrocarril Oeste irá contra Instituto de la misma provincia. El conjunto de Caballito defiende el título en la Liga.

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No quedan invictos en la Liga Federal de básquet

La gran victoria de Independiente de Neuquén sobre Centro Español dejó a la Conferencia Sur sin invictos. Fue 71 a 62 para los dirigidos por Andrés García, que dominaron en gran parte del partido al Torito en Plottier.

A excepción de la última parte del primer cuarto, después el Rojo se mostró superior desde lo colectivo. En ataque repartió el goleo a tal punto que los cinco titulares terminaron con doble dígito y en defensa dejó al rival en muy pocos puntos, sobre todo en el segundo tiempo.

Incluso Independiente llegó a ganar por 13 en el tercer cuarto de la mano de David Oviedo y Julián Fedele como goleadores con 15 puntos cada uno.

La arremetida de Español llegó en el inicio del último parcial, donde llegó a estar a un punto o una conversión en más de una posesión. Sin embargo, Oviedo y compañía mostraron más oficio para el cierre y sellaron una victoria muy valiosa con la defensa como mayor virtud.

Independiente, Pérfora y Centro mandan con seis victorias y una caída. Club Plottier quedó 4-3 y es escolta.

En el otro resultado del día, Atlético Regina dio la nota al ganarle a Deportivo Roca, también a domicilio. Fue 89 a 78 para el albo en un partido de goleo alto donde sacó a relucir su poder ofensivo. La gran figura de la noche fue Martín Fagotti, autor de 33 puntos y 12 rebotes. Germán Frencia, 22 y 7 rebotes, jugó su mejor partido hasta ahora y también fue clave. César Lavoratornuovo (14) en la visita y Martín Pamich (23) en el local fueron otros destacados de la noche.

Con ese resultado, Regina igualó a Roca y a Pacífico en el registro 2-5 al cabo de la primera vuelta de la fase clasificatoria. Cierra la tabla Petrolero con siete caídas.