Las mejores fotos de la victoria de Biguá en el comienzo de los playoffs

En el Ruca Che, derrotó a Ferro por la Liga Nacional femenina. En el segundo turno, Independiente no pudo con El Talar.

El estadio Ruca Che fue escenario de otra actuación descollante de Agustina Jourdheuil , que resultó decisiva para que Biguá comenzara en gran forma los playoffs de la Liga Nacional femenina de básquet . El equipo capitalino derrotó a Ferrocarril Oeste por 73 a 61 y viajará a Capital Federal con ventaja.

Las vestidas de verde hicieron un gran partido en la faz defensiva, limitando el goleo de un equipo que tiene jugadoras de calidad para anotar.

Biguá le permitió apenas 11 puntos a Ferro en el primer cuarto y a partir de allí construyó la victoria. Si bien las visitantes se acercaron a un par de posesiones en algún trayecto del segundo parcial, el elenco neuquino selló la victoria con su receta defensiva luego del descanso largo.

ON - Basquet femenino Bigua vs Ferro (2) Omar Novoa

Lo de Jourdheuil fue determinante en ataque, con cinco triples que la llevaron a sumar 20 puntos. Además, completó el doble-doble con 11 rebotes y encabezó la ofensiva de su equipo, como durante todo el torneo.

Pero ella no fue la única con una gran tarde, ya que Javiera Campos (17 y 10 rebotes) hizo lo propio para que Biguá se escapara en el marcador. Agustina García (14) y Maitena Merino (11) también llegaron al doble dígito en la formación dirigida por Rubén Jaime, que cerró la victoria y así se puso 1-0 arriba en la serie.

El dúo de las Fernández -Florencia y Julia- con 13 y 11 puntos respectivamente, se destacó en Ferro, que deberá mejorar mucho para revertir la historia.

ON - Basquet femenino Bigua vs Ferro (12) Omar Novoa

Independiente no pudo con El Talar

En el segundo turno, el Rojo cayó sin atenuantes frente a El Talar por 74 a 50, en un partido que fue parejo en el primer tiempo, pero después dominó la visita cómodamente.

Lo mejor de Independiente pasó por Martina Torres (16 puntos) y Laila Raviolo (14 y 9 rebotes), dos que siempre responden incluso cuando el contexto no es favorable.

La destacada en la visita fue Luciana Dellabarba, quien volvió a mostrar toda su calidad en el Ruca Che, como ya lo había hecho en la fase regular. Anotó 17 puntos en 24 minutos y condujo a su equipo a la victoria.

ON - Basquet femenino Independiente vs Talar (1) Omar Novoa

Agustina Marín (17) y Julieta Ale (11) acompañaron desde el goleo para El Talar, que demostró tener más variantes que su rival.

Ahora, las dirigidas por Marcelo Remolina buscarán construir una hazaña deportiva que sería darle vuelta la serie a uno de los mejores equipos del país como visitante.

El segundo partido entre Biguá y Ferro se disputará en el Estadio Héctor Etchart el sábado 11 de abril a las 20:30, mientras que Independiente de Neuquén visitará a El Talar el mismo día desde las 21:30. Los terceros partidos, de ser necesarios, se disputarán en cancha de Ferro o El Talar según corresponda.

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