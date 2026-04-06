Poco serio: Vasco Da Gama viaja sin técnico ni titulares para jugar contra Barracas

El equipo brasileño tiene que visitar al Guapo en el comienzo de la Copa Sudamericana.

El próximo martes, desde las 19, Vasco Da Gama visitará a Barracas Central en el estadio Florencio Sola, de Banfield. Será el comienzo de la participación de ambos en la vigente Copa Sudamericana , donde el Guapo hará su debut histórico. Del otro lado tendrá un rival con bastante más recorrido a nivel internacional, protagonista de batallas en otras décadas.

Actualmente, Vasco es dirigido por el conocido Renato Gaúcho . El entrenador decidió no viajar a Argentina para el partido contra Barracas, por el grupo G, y explicó la decisión.

"No estamos descuidando la Copa Sudamericana, todo lo contrario. La prioridad es el Brasileirao. No tiene sentido insistir, alineando jugadores con un plantel reducido y perdiendo más jugadores por lesiones. Los jugadores son humanos, no son de hierro ", declaró el técnico.

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Vasco Da Gama, sin técnico ni titulares

El equipo del Estado de Río de Janeiro se presentará con un conjunto alternativo, que tendrá varios futbolistas que no son titulares habitualmente. "No hay manera de llevar a todos a Argentina, regresar y cruzar todo Brasil para ir a Belem a jugar el sábado", agregó el entrenador sobre las distancias a recorrer.

Al regreso de su viaje fuera de Brasil, Vasco debe visitar a Remo el próximo sábado por el Brasileirao. Se trata de un club ubicado en la ciudad de Belem, en el Estado de Pará, en el extremo norte del vecino país.

Contra Barracas, al equipo brasilero lo dirigirá el segundo ayudante Marcelo Sales.

Vasco suma 12 puntos en 10 fechas y Remo se ubica en puestos de descenso con 7 unidades.

Si bien la complejidad logística existe, resulta poco serio que un equipo juegue por un torneo internacional sin su técnico en el banco.

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La frase de Renato Gaúcho sobre los colombianos

Vasco viene de perder 2 a 1 con Botafogo y no arrancó bien el año.

Después de dejar plantado a Boca, el delantero Marino Hinestroza se sumó al grupo de colombianos que juegan en el equipo dirigido por Renato.

El DT fue consultado sobre el bajo rendimiento tanto del extremo como de sus coterráneos Carlos Cuesta, Johan Rojas y Andrés Gómez: "Lo que mas recalco, porque fui jugador, es que deben mantener la calma al tomar decisiones. Tenemos 4 colombianos, intento corregirlos, cometen muchos errores, pero me falta tiempo, no puedo hacerlo 100 % de la noche a la mañana. Ellos necesitan adaptación al futbol brasileño que es muy diferente al colombiano tácticamente. Jugando cada 3 días es difícil corregir".

Cambio de estadio para Barracas

No es la primera vez que un club chico de Argentina o de otro país de América tiene que cambiar de estadio para ser local por torneos internacionales. Lo particular es que la cancha de Barracas lleva el estadio Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA, reducto que no podrá usar porque no cumple los requisitos mínimos para la Sudamericana.

Cabe recordar que, por torneo doméstico, el Guapo nunca juega de noche cuando es local por la escasa iluminación que tiene su estadio, entre otras curiosidades del escenario. De todas formas, desde que ascendió a primera ya jugó con los cinco grandes en ese mismo terreno y ha crecido notablemente en su infraestructura, pese a que la institución no vendió jugadores en montos importantes ni tiene una masa societaria significativa.