Deportes La Mañana Liga Nacional femenina Liga Nacional Femenina: Biguá e Independiente de Neuquén arrancan los playoffs en el Ruca Che

Biguá e Independiente accedieron a los playoffs de la Liga Nacional Femenina.

La Liga Nacional Femenina de básquet ya definió los cruces de los playoffs para la instancia de cuartos de final de conferencia y este domingo 5 habrá doble acción en el Ruca Che. El Biguá abrirá la jornada a las 18 ante Ferro, mientras que Independiente jugará desde las 21 frente a El Talar.

Tras la fase regular, Obras terminó como líder, seguido por Ferro, El Talar y Unión Florida. Entre los equipos neuquinos, Independiente cerró con récord de 8-8, haciendo un mejor papel que Biguá que consiguió un récord de 6-10. Deportivo Berazategui ingresó a los playoffs como el quinto de la Conferencia Sur, mientras que Lanús fue el último clasificado en la octava posición.

Las series se disputarán al mejor de tres partidos, con formato 1-2: el primer juego se juega en la cancha del peor ubicado y los dos restantes, si hace falta, en la del mejor clasificado. Además de los duelos en Neuquén, Lanús enfrentará a Obras y Berazategui a Unión Florida. Los segundos y terceros partidos están programados para el 11 y 12 de abril.