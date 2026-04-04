Liga Nacional Femenina: Biguá e Independiente de Neuquén arrancan los playoffs en el Ruca Che
Las jugadoras de básquet neuquinas comienzan su camino en los cuartos de final de conferencia en el certamen más importante del país.
La Liga Nacional Femenina de básquet ya definió los cruces de los playoffs para la instancia de cuartos de final de conferencia y este domingo 5 habrá doble acción en el Ruca Che. El Biguá abrirá la jornada a las 18 ante Ferro, mientras que Independiente jugará desde las 21 frente a El Talar.
Tras la fase regular, Obras terminó como líder, seguido por Ferro, El Talar y Unión Florida. Entre los equipos neuquinos, Independiente cerró con récord de 8-8, haciendo un mejor papel que Biguá que consiguió un récord de 6-10. Deportivo Berazategui ingresó a los playoffs como el quinto de la Conferencia Sur, mientras que Lanús fue el último clasificado en la octava posición.
Las series se disputarán al mejor de tres partidos, con formato 1-2: el primer juego se juega en la cancha del peor ubicado y los dos restantes, si hace falta, en la del mejor clasificado. Además de los duelos en Neuquén, Lanús enfrentará a Obras y Berazategui a Unión Florida. Los segundos y terceros partidos están programados para el 11 y 12 de abril.
El segundo partido entre Biguá y Ferro se disputará en el Estadio Héctor Etchart el sábado 11 de abril a las 20:30, mientras que Independiente de Neuquén visitará a El Talar el mismo día desde las 21:30. Los terceros partidos, de ser necesarios, se confirmarán en ese momento.
Todos los cruces de cuartos de final en la Liga Nacional Femenina de básquet
Conferencia Sur:
- Obras Basket (1°) vs. Lanús (8°).
- Ferro (2°) vs. El Biguá (7°).
- El Talar (3°) vs. Independiente (6°).
- Deportivo Berazategui (4°) vs. Unión Florida (5°).
Conferencia Norte:
- Chañares (1°) vs. Bochas (8°).
- Hindú (2°) vs. San José de Mendoza (7°).
- Instituto (3°) vs. Gorriones (6°).
- Náutico (4°) vs. Quimsa (5°).
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