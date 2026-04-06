Del 8 al 12 de abril, más de 6.000 atletas de todo el mundo coparán los senderos del Parque Nacional Lanín. Con distancias que van desde los 10K hasta las 100 millas.

Patagonia Run 2026: la carrera de montaña más importante del mundo larga esta semana en Neuquén

La 16° edición de Patagonia Run se disputará del 8 al 12 de abril en San Martín de los Andes , consolidada como una de las carreras de montaña más importantes del mundo. Desde su inicio en 2010, marcó un antes y un después en el desarrollo del trail y ultra trail multi distancia en Argentina.

Se trata de una experiencia que combina desafío, naturaleza y espíritu deportivo. Con la cordillera de los Andes como escenario y el alma puesta en cada sendero, más de 6000 corredores de Argentina y del mundo participan durante cinco días del festival de trail running que genera un impacto económico estimado de 60 millones de dólares para la región.

La edición 2026 contará con diferentes distancias que van desde los 10K, 21K, 42K, 70K, 110K y las emblemáticas 100 millas , convocando tanto a corredores amateurs, a atletas de alto rendimiento.

Los recorridos atraviesan senderos de montaña, bosques y filos con vistas privilegiadas al Volcán Lanín y la cuenca lacustre del Parque Nacional. Al igual que en 2025, los 42k serán clasificatorios para la mítica Sierre-Zinal, en los Alpes Suizos. Los ganadores de esta instancia; femenino y masculino, serán invitados a una experiencia de confraternización junto a atletas de primer nivel mundial.

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Experiencia integral en la edición del Patagonia Run

Del total de los corredores inscriptos, alrededor de 600 son internacionales, principalmente de Brasil y Uruguay, seguidos por Chile y Paraguay.

Todas las largadas serán desde el Regimiento de Caballería Exploración de Montaña IV y todas las llegadas serán en la plaza central de San Martín de los Andes, logrando así la integración de la carrera con la comunidad local.

Además de la competencia, la organización de Patagonia Run propone una experiencia integral para corredores y visitantes con la Expo Ultra Trail; charlas técnicas, encuentros con atletas y actividades abiertas al público. En este marco, se inaugurará el “Salón de la Fama”, donde se reconocerá por primera vez la trayectoria de 9 atletas históricos de la competencia: Sergio Trecaman, Maximiliano López, Gustavo Reyes, Sergio Pereyra, Sofía Cantilo, Adriana Vargas, Tania Díaz, Verónica Ramirez y Roxana Flores.

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En esta edición, la organización también rendirá homenaje al Parque Nacional Lanín, destacando su rol fundamental en la preservación del entorno natural donde se desarrolla la carrera y reforzando el compromiso del evento con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.

A lo largo de sus más de 16 años de historia, Patagonia Run atrae a corredores de distintos países y posiciona a San Martín de los Andes como uno de los destinos más destacados del mundo para la práctica del trail running.

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Mirá el cronograma completo del Patagonia Run 2026

Cronograma Patagonia Run 2026

La carrera se podrá seguir minuto a minuto a través del streaming que se realizará por Youtube: www.youtube.com/@PatagoniaRunTV