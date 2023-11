Lionel Messi confesó cuál es el único partido de su vida que volvería a jugar

Con la Albiceleste quedó una espinita y una herida que Leo todavía no puede sanar y se remuerde porque intuía que ese partido tenía que darse a su favor. En una entrevista con el exfutbolista francés Zinedine Zidane , Messi fue consultado por el partido que volvería a jugar. En su respuesta fue claro.

"Las cosas pasan porque tienen que pasar, no me arrepiento de todo el camino que hice. Tuve la suerte de tener muchas alegrías, también tristezas por no haber alcanzado objetivos, pero si se dio así es porque tenía que ser así", comenzó su relato el ‘10’ y capitán de la albiceleste.