Lionel Messi le dio un consejo al Messi de "antes": "Disfruta, esto es..."

Recordando su trayectoria, Messi reflexionó sobre las duras experiencias y el valor de cada final jugada. "Al Leo de 2007 le diría que es un recorrido largo y duro. Que intente disfrutar todo. Muchas veces no lo hice por querer ganar siempre, cuando no se daban los objetivos, yo mismo me maltrataba demasiado, no le daba valor a todo lo que conseguimos. Y hoy que soy muchísimo más grande, le doy mucho más valor, más allá de ganar o perder, al hecho de jugar otra final y, como ahora, intentar ser campeón una vez más".