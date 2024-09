Lionel Scaloni se cansó del VAR y pidió por un cambio tras la polémica con Colombia

El DT también expresó su frustración por el hecho de que, tras la sanción del penal, el partido perdió fluidez. "Es triste y lamentable que después del penal no se haya jugado el partido. Eso me molestó, y no tanto el penal, sino que no se haya jugado el partido”, agregó, visiblemente molesto por cómo la jugada afectó el desarrollo del encuentro.

Lionel Scaloni habló sobre todas las polémicas con Colombia

En cuanto a la situación climática, Scaloni aclaró un punto que había sido interpretado como una queja sobre el calor. “Yo no hablaba del calor en sí, sino del horario del partido, que son cosas diferentes. El horario (15:30 hora de Barranquilla) no es para un espectáculo. No me parece sano para que los futbolistas desarrollen su máximo potencial. No es una excusa, lo dije antes y lo digo ahora”, puntualizó, refiriéndose a las condiciones poco favorables para un espectáculo deportivo de alto nivel.

Respecto a la jugada del penal, Scaloni reveló una conversación que tuvo con Daniel Muñoz, el jugador colombiano involucrado en la acción. "Le dije a Muñoz que el único jugador que no protestó en la cancha fue él", comentó el entrenador. "Lo que hizo Muñoz te dice todo, no protesta en ningún momento. A veces te toca para un lado y a veces para el otro. Es lo que hay". Scaloni dejó claro que, aunque fue una decisión discutible, el penal terminó por afectar el ánimo de su equipo.