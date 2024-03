Lo aclaró Mascherano: ¿va el Dibu Martínez a los Juegos Olímpicos?

Sobre la presencia del arquero de Aston Villa en los JJOO, Mascherano dejó la puerta abierta para que esté presente: ”¿Cómo no lo voy a tener en cuenta? Tenemos la ventaja de tener la selección campeona de mundo. Hay muchos jugadores. Como el caso del Dibu, que está entre los tres mejores arqueros del mundo. Entonces: ¿cómo no vamos a tener en cuenta ese deseo? Después ese deseo hay que llevarlo a realidad y sabemos que no es fácil por los clubes, porque los clubes tienen el poder de inclinar la balanza por sí o por no. Pero sí, claramente lo hablamos. Hay momentos para hablar con los jugadores y ahora viene esta gira”.