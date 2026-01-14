Los Balboa llegaron adelante de todos al segundo día de descanso en la Regata del Río Negro

La prueba cumplió este miércoles su sexta etapa y los hermanos extendieron el liderazgo llegando a General Conesa.

Este miércoles se completó la sexta etapa de la Regata del Río Negro , ya dentro del Valle Inferior, en un tramo de 39 kilómetros que unió la estancia Ferrari con el balneario Lavezzo de General Conesa. Fue en una jornada donde el río cambió por completo su fisonomía, lo que volvió a exigir al máximo a los palistas. Además, se sumó el viento con un clima que también comenzó a cambiar.

Atrás quedaron el Alto Valle y las dos etapas del Valle Medio. La Regata de Oro ingresó en una nueva zona geográfica con un río más ancho, olas, viento en contra y un oleaje constante que, sumado al calor, convirtió la jornada en una de las más desgastantes de toda la competencia.

Las ráfagas obligaron a muchos botes a recurrir al cubre–cockpit y a los rompeolas en las proas para evitar el ingreso de agua, una imagen que se vio en el bote de los hermanos Balboa . Esto fue el reflejo del nivel de exigencia que propuso el río Negro en esta nueva sección del recorrido.

En ese escenario, los grandes protagonistas volvieron a ser Franco y Dardo Balboa, quienes se recuperaron con autoridad de lo ocurrido en la etapa anterior, cuando un error de navegación los había dejado fuera del podio. Contra el viento, las olas y un río picado, que incluso provocó algunas caídas, los neuquinos marcaron un ritmo sólido, bajaron el tiempo de la edición pasada, 2 horas 3 minutos y 28 segundos impuesta por Pinta- Saavedra y dominaron el pelotón de punta de principio a fin.

“A medida que pasan los días nos hacemos fuertes, tuvimos el percance o la mala jugada de meternos en un lugar malo. Le reconocimos la estrategia a los chicos, Salinas y Ratto, pero hoy sabíamos que podíamos hacer una diferencia al igual que las etapas que siguen”, dijo Franco cuando arribó a Conesa.

"Les falta mucho"

Los Balboa arribaron al balneario Lavezzo con un tiempo de 02:00:35.6, sacando una diferencia de cuatro minutos sobre sus perseguidores y volviendo a afirmarse como líderes en la pelea por la general. “Estamos contentos, la verdad que esta regata tiene botes de altísimo nivel pero los chicos tienen que seguir trabajando, les falta mucho para poder ganarnos una regata a nosotros. Sabíamos que desde Neuquén la carrera era larga, esperábamos hacer la diferencia en la primera etapa pero estábamos nuevos y nadie iba a regalar nada”, afirmó Franco Balboa, picante.

balboa hermanos regata

Detrás de ellos llegaron Agustín Ratto y Julián Salinas, que cruzaron la última boya en 02:04:19.1. Los jóvenes sintieron el desgaste acumulado luego de venir quemando las naves desde la cuarta jornada, tras algunos incidentes que los obligaron a correr siempre desde atrás.

El tercer puesto del día fue para los hermanos Fermín y Nahuel Feijóo, con 02:04:20.5, manteniéndose firmes dentro del lote de botes que siguen de cerca la lucha por los primeros lugares. Para los Feijoo es el segundo podio logrado en dos etapas consecutivas.

Más atrás arribaron Damián Pinta y Facundo Lucero, que habían ganado la quinta etapa, pero esta vez se vieron condicionados por una descompostura de Pinta en los últimos kilómetros, lo que los obligó a bajar el ritmo y perder contacto con el grupo de punta. El bote ingresó quinto con 02:04:47.0.

Antes del segundo descanso los neuquinos siguen siendo únicos líderes con un total de 12:09:27.8, detrás de ellos, Salinas y Ratto acumulan 12:16:09.0 a tres minutos. Cabe destacar que este binomio tiene un bonus de un minuto. Los últimos del podio son Damián Pinta y Facundo Lucero con 12:19:02.1.

regata del río negro

La Regata del Oro ya está metida de lleno en el Valle Inferior de Río Negro. Allí los palistas tendrán su segundo descanso, este jueves, y afrontarán las últimas tres etapas a partir del viernes. En los últimos capítulos de la edición 50, el río cambia su cara y cada etapa se vuelve una prueba distinta con el viento, las olas y el cansancio acumulado que se hace presente. La lucha por la general entra ahora en su fase más dura y decisiva.

Luego del descanso, se espera que la séptima etapa se lleve adelante en horario matutino, a partir de las 10, siendo esta la única etapa que se corra antes del mediodía.

Lo que sigue

DESCANSO jueves 15

ETAPA 7 | viernes 16 | Gral. Conesa - Estancia 48 km

ETAPA 8 | sábado 17| Balsa Guardia Mitre - La Cantera 60 km

ETAPA 9 | domingo 18| La Cantera - Viedma 50 km