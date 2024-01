Lucas Alario contó que River Plate no le hizo una oferta concreta y por qué eligió a Inter de Porto Alegre

Alario-Inter.jpg

Alario fue recibido por una multitud de hinchas que esperaron su llegada desde Alemania tras su paso por el Bayern Leverkusen y fue presentado este viernes en conferencia de prensa donde habló de la posibilidad de llegar al Millonario: "Nunca llegamos a tener negociaciones. Sí hubo sondeos, pero nada más. No se dio porque no se tenía que dar. No era River o Inter. No se llegó a ese caso”, aclaró el futbolista admitiendo que no hubo una oferta formal.

Sumado a estas declaraciones del delantero de 31 años, el vicepresidente del club de Núñez, Matías Patanian, habló en línea con lo dicho por el futbolista: "Lo de Alario fueron más especulaciones que la realidad. Estaba evaluando la posibilidad de ofertas de Brasil y que no era momento de volver al fútbol argentino”.

En dicha conferencia de prensa, el futbolista fue consultado por la llegada de su par Borré, tema del cual se limitó a hablar: “No hablé con Rafa sobre el tema, tengo una buena relación, pero no hablamos todavía”.