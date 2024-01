El fuerte palo de un referente de River por la polémica salida de Enzo Pérez

En medio de la polémica salida del ex capitán de River, y los rumores de una complicada relación con Martín Demichelis.

En medio de la pretemporada de River en Estados Unidos, Nacho Fernández, uno de los referentes del equipo, abordó diversos temas en una entrevista con TyC Sports Verano. Si bien se mostró enfocado en la preparación para el próximo torneo, no eludió hablar sobre la salida de Enzo Pérez , quien concluyó su ciclo en el club tras siete temporadas y regresó a Estudiantes de La Plata.

"Fue un poco extraña la salida de Enzo. Un referente del club, con quien yo en lo personal me llevaba muy bien. Son etapas que se cumplen, él tomó la decisión de irse, él sabrá sus razones. Los que tienen que saber ya deben estar al tanto así que ojalá le vaya muy bien en su nuevo camino", comentó Nacho Fernández en TyC Sports. Además, descartó la posibilidad de unirse a Gimnasia de La Plata, ratificando su compromiso con River: "Mi idea es cumplir los dos años de contrato que me quedan".

Nacho Fernández, al hablar sobre la pretemporada en curso, destacó el buen ambiente en el equipo y la renovada energía de cara al nuevo torneo. También hizo hincapié en la competencia interna y en la importancia de mantener la armonía en el grupo. Sobre su papel en el campo, expresó: "Me he adaptado a diferentes posiciones, pero donde más me gusta es en contacto con la pelota, un poco más atrás".