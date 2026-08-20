Luto en el Turf: murió un jockey luego de un fuerte accidente mientras competía

El brasileño Leandro Henrique murió este miércoles luego de estar internado desde el domingo cuando sufrió el accidente.

El turf sudamericano está de luto por la muerte del reconocido jockey brasileño Leandro Henrique , de 27 años, por un accidente trágico en plena competencia que se desarrolló el pasado domingo en el Jockey Club Brasileiro , ubicado en la ciudad de Río de Janeiro.

El reconocido jinete, con grandes títulos en su haber, murió finalmente este miércoles luego de haber permanecido atendido en el hospital Casa de Saúde São José, en Humaitá , durante dos días desde el trágico accidente con su caballo Native Coffe , que se desbocó en plena competencia y terminó saliendo de la pista. Rápidamente, el accidente generó conmoción entre los asistentes en el hipódromo Gávea.

Producto del desvío inesperado, cayó al suelo y sufrió un traumatismo craneoencefálico y una fractura abierta en la cadera. Rápidamente fue asistido por el equipo médico del hipódromo y derivado al hospital Carlos Couto.

En principio, se había conocido que atravesó una operación de tres horas y media por la fractura expuesta de cadera, pero en un complejo contexto debido a otras lesiones que sufrió. Tuvo pérdida de conocimiento, pero, con el correr de las horas, supo detectar la identidad de su pareja y también al representante Danilo Aglio.

A los nueve años se inició en la Escuela de Ponis de Recife y a los 14 era un competidor más en el hipódromo da Madalena. Dos años más tarde, fue distinguido con la estadística de jinetes de esa temporada, la que fue inédita e histórica para un alumno Escuela de Profesionales de la Hípica del Jockey Club Brasileiro.

Los títulos que consiguió

Copa Precocidade e Velocidade de la ABCPCC

Gran Premio Jockey Club Brasileiro (G1)

Gran Premio Estado do Río de Janeiro (G1)

Gran Premio Presidente da República (G1)

1000 triunfos con Casa Blanca en el título Gran premio Henrique de Toledo Lara (G2)

Gran Premio Margarida Polak Lara - Taça de Prata, (última victoria)

El mensaje que envió el Jockey Club Brasileiro

El jinete Leandro Henrique falleció en la madrugada del miércoles 19 de agosto, a la edad de 27 años.

Leandro había estado hospitalizado desde el domingo 16 de agosto, tras sufrir una caída durante la segunda carrera del programa del Jockey Club Brasileiro.

Atendido de inmediato por el equipo médico en la pista, fue llevado al Hospital Miguel Couto y, el martes, transferido a la Casa de Saúde São José, en Humaitá, donde permaneció bajo atención médica.

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Buenos Aires, 20 agosto (NA) – El mundo del turf de la región atraviesa un… pic.twitter.com/zB2nuKxi5F — Noticias Argentinas (@NAagencia) August 20, 2026

Originario de Pernambuco, Leandro comenzó su carrera a los 9 años en la Escuela de Ponis de Recife. A los 14, ya competía en el Hipódromo de Madalena y, poco después, se trasladó al mundo de las carreras de caballos en Río de Janeiro.

Un aprendiz con una carrera meteórica, ganó su primera carrera en Gávea el 07/06/2015, con Urbanesco (Stud JIFE y, en su primer año en el Hipódromo de Gávea, el principal del país, ganó las estadísticas de jockeys del hipódromo de Río de Janeiro en la temporada 2016/2017, a la edad de 16 años, siendo el único en la historia en hacerlo como estudiante de la Escuela de Profesionales del Turf del Club Brasileño de Jockeys.

Desde su debut, Leandro ha contado con la ayuda de su agente hípico y fiel compañero, Danilo Aglio.

Fichado por Haras Anderson, Leandro forjó una exitosa trayectoria con la cuadra Stabile, ganando el GP Cruzeiro do Sul – Derby Brasileiro (G1) con Emperor Roderic, criado por Haras Anderson y propiedad de Stud Pedudu, en la primera victoria de G1 de su carrera, entre otros numerosos triunfos importantes.

En sus propias palabras, London Moon, del Haras Anderson y posteriormente del Haras Sweet Carol, fue el mejor caballo que jamás montó. Bajo su dirección, el caballo castaño ganó la Copa ABCPCC Early Breeding and Speed, el Gran Premio Brasileño del Jockey Club (G1), el Gran Premio del Estado de Río de Janeiro (G1) y finalizó su carrera deportiva con el título del Gran Premio del Presidente de la República (G1).

En 2025, Leandro vivió dos de las mayores alegrías de su vida. Fuera de las pistas, se convirtió en padre de Manoela, hija de su unión con la entrenadora Victoria Mota. En las pistas, a través de Sinsel, del criadero Red Rafa, ganó el codiciado Grande Prêmio Brasil (G1), la carrera más importante del hípica brasileño.

Recientemente fichado por el Haras Santa Maria de Araras, con Passion Of Details ganó el GP Margarida Polak Lara – Taça de Prata, el último gran logro de su exitosa carrera en las pistas. Cabe recordar que, en 2021, montando a Casa Blanca, del propio Haras Santa Maria de Araras, el jinete alcanzó la victoria número mil de su carrera al ganar el GP Henrique de Toledo Lara (G2).

Leandro deja un legado extraordinario en las carreras de caballos brasileñas y un profundo vacío entre su familia, amigos, profesionales y admiradores de este deporte.

El Club Hípico Brasileño, en duelo, expresa sus más sentidas condolencias y se solidariza con Victoria, Manoela, la familia y los amigos de Leandro Henrique en estos momentos de inmenso dolor.