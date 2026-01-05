Malcorra se despidió de Central y se iría a uno de los cinco grandes

El zurdo de 38 años salió campeón con el Canalla pero quedó libre y seguirá su carrera en el fútbol argentino.

Ignacio Malcorra dejó de formar parte de Rosario Central ya que quedó con el pase en su poder tras finalizar el vínculo. El rionegrino, que fue campeón y le anotó goles a Newell's en los clásicos de la ciudad, se despidió con un sentido mensaje en sus redes sociales.

“Queridos canallas: hoy es un día muy triste donde me toca despedirme de todos ustedes que me hicieron muy feliz dentro y fuera de la cancha. Me despido con mucha tristeza, me hubiera encantado despedirme de otra manera dentro del gigante de Arroyito como nos conocimos. La hinchada más loca y hermosa del país. Entrar al gigante cada finde semana y ver el gigante explotado que te hacía jugar con la piel de gallina no tiene precio. Son recuerdos que nunca voy a olvidar. Con mi señora y mis hijos nos vamos con el corazón encanallado”, comenzó diciendo el nacido en Río Colorado.

“Me voy con la tranquilidad de haber dejado todo cada partido y de dejar a central bien arriba como tiene que ser, con 2 campeonatos y todos los clásicos ganados. No soy de hablar mucho, pero dentro de la cancha traté de representar los colores de la mejor manera y creo que así fue. Los voy a extrañar mucho, guerreros y alentar de donde esté. Gracias por dejarme ser parte de su hermosa historia. ¡Un fuerte abrazo canallas queridos! Los quiero mucho. El lord – El muchacho – peso pluma – Papá de los primos”, cerró el posteo.

Al mismo tiempo, desde Central le dedicaron una publicación que fue comentada por Ángel Di María y varios de los referentes del plantel.

malcorra central posteo

A qué club iría Malcorra

mantiene negociaciones con Independiente para transformarse en el primer refuerzo del equipo de Gustavo Quinteros.

la dirigencia del club de Avellaneda avanza a paso firme por la contratación del mediocampista de 38 años que formó parte del plantel que a fines del año pasado fue decretado campeón de Liga por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), lo que generó mucha polémica.

A diferencia de como se especulaba en un principio, el ex jugador de Unión de Santa Fe podría llegar a Independiente sin necesidad de que se vaya otro futbolista. La institución de Avellaneda deberá desembolsar 500 mil dólares si pretende contar con los servicios del mediocampista, quien, a su vez, deberá bajar sus pretensiones salariales.

Hasta el momento, la diferencias entre Independiente y Malcorra son grandes pero salvables y, en caso de que ambos cedan, se podría llegar a realizar el fichaje del jugador que pretende dos años de contrato.

Ídolo en Rosario Central, el futbolista quedó libre de la entidad luego de tres años en los que conquistó una Copa de la Liga Profesional en 2023 y el polémico campeonato de Liga que se le entregó al equipo santafesino hace poco más de un mes, tras una reunión de Comité Ejecutivo de AFA.

En Rosario Central, Malcorra disputó 133 partidos y marcó 22 goles, entre ellos, dos muy recordados en dos clásicos diferentes a Newell´s Old Boys, tanto en el estadio Gigante de Arroyito como en el estadio Marcelo Bielsa.