Marcelo Gallardo logró convencer a uno de sus históricos que estaba decidido a ir a un rival

River todavía no se fue del mercado de pases y los jugadores todavía sienten el rigor por tener que salir del club si se acuerdan ventas o cesiones que le sirvan a la institución. Marcelo Gallardo ya despidió a varios futbolistas que en su consideración correrían de atrás y no tendrían el lugar deseado en el equipo. Sin embargo uno de ellos, que tendrá una tarea difícil para ganarse el lugar, se quedaría por pedido del entrenador.

Sin embargo uno que también iba a armar las valijas, despedirse de sus compañeros del millonario y empezar a negociar con Estudiantes de La Plata era Leandro Gonzalez Pires , que con la llegada de una defensa nueva y de Selección, su lugar en el equipo no tendría protagonismo. Sin embargo, Napoleón le advirtió que con la triple competencia (Libertadores, Liga local y Copa Argentina) sumará minutos.

Gonzalez-Pires-Portada.jpg

La nueva traba que recibió River para poder comprar a Lucas Esquivel

A medida que el cierre del mercado de pases se acerca, River Plate sigue sin poder sellar la incorporación de Lucas Esquivel, el lateral izquierdo de Athletico Paranaense, debido a una nueva exigencia del club brasileño que complica la operación. Si bien las cifras del traspaso estaban acordadas, los directivos del conjunto de Curitiba elevaron la vara y ahora exigen que el pago sea de 5 millones de dólares en efectivo y sin cuotas.

Desde hace semanas, River viene negociando con el club brasileño por Esquivel, quien es una prioridad para Marcelo Gallardo. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado, Athletico Paranaense modificó las condiciones de la operación y exige cobrar el monto completo de inmediato, sin plazos ni bonificaciones, lo que generó una fuerte incertidumbre en la dirigencia de Jorge Brito.

El periodista Germán García Grova informó que el acuerdo inicial contemplaba una estructura de pagos más flexible, lo que le permitía a River acomodar sus finanzas sin comprometer su presupuesto. Pero con esta nueva exigencia, el club de Núñez debe decidir si avanza con la compra en los términos exigidos o si se replantea la necesidad del fichaje.

Lucas Esquivel.jpg Lucas Esquivel

¿Por qué Marcelo Gallardo insiste en Lucas Esquivel?

Más allá de los obstáculos en la negociación, Marcelo Gallardo no baja los brazos y sigue presionando para que River incorpore al lateral izquierdo. La razón principal es que el puesto no está completamente cubierto, ya que Marcos Acuña, el dueño de la banda izquierda, aún no ha mostrado su mejor nivel desde su llegada al club, y la salida de Enzo Díaz al Sao Paulo dejó un hueco en la rotación.

Gallardo ve en Esquivel un jugador versátil, que además de desempeñarse como lateral, también puede jugar como central por izquierda en una línea de tres o como mediocampista por la banda. Su juventud y proyección encajan con el perfil que el entrenador busca para potenciar la competencia interna en el plantel.

La venta de jugadores, clave para destrabar la negociación de River

River aún no descarta la llegada de Esquivel, pero sabe que para afrontar un pago de 5 millones de dólares al contado necesita concretar alguna venta importante. En este sentido, las negociaciones por Pablo Solari y Rodrigo Villagra podrían ser fundamentales para liberar recursos y obtener una prórroga en el mercado de pases.

Lucas Esquivel 1.jpg

Si River logra vender futbolistas al exterior, como se especula con el caso de Solari, el club podría recibir una extensión hasta marzo para cerrar incorporaciones. Este margen de maniobra sería crucial para terminar de definir la llegada de Esquivel sin comprometer las finanzas del club.