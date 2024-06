Más lesiones en Cipolletti, en otra semana crítica

Comenzó otra semana en la que Cipolletti tendrá que mejorar el ánimo y cerrar filas para buscar una levantada que todavía no ha llegado. El Federal A volverá a darle una oportunidad al albinegro, que el domingo será local de Deportivo Rincón , en un duelo directo por ingresar a los puestos de clasificación del grupo. Los dirigidos por Gustavo Noto deben dar vuelta la página de un empate con gusto a derrota frente a Sansinena y poner la cabeza en el choque frente al conjunto neuquino.

Las producciones futbolísticas del conjunto rionegrino han estado condicionadas, entre otras cosas, por la lesiones. En doce fechas disputadas, casi una decena de futbolistas se vieron afectados por problemas físicos, algunos de ellos en forma repetida. Es el caso de Juan Martín Amieva , que comenzó como titular el año y marcó el primer tanto del equipo en la temporada, pero cuyas lesiones musculares no le permitieron tener la continuidad que quería.

Por su parte, en el final de la igualdad sin goles contra Sansinena, también salió de la cancha con muchas dificultades para caminar Laureano Tello. Como Cipo ya había hecho todos los cambios, terminó el partido con un futbolista menos.

tello lesión.jpg

El volante de 37 años, que es uno de los jugadores de campo con más minutos en el año, padece un desgarro que lo marginará de las canchas por al menos tres semanas.

Antes, Manuel Berra, Damián Jara, Fernando Cosciuc y Lucas Argüello fueron otros de los afectados por golpes y molestias en lo que va de la temporada. Además, Santiago Jara sufrió una descompensación antes del partido de la segunda fecha con Olimpo.

Más allá de que los problemas físicos sean hechos objetivos que afectan al once titular, Cipolletti no tiene excusas y lo saben puertas adentro del plantel, donde todavía dura la bronca por no haberle ganado al último de la tabla.

El Albinegro tiene la misión de mejorar nuevamente en el juego, recuperar algo de lo bueno realizado en partidos como Círculo Deportivo, Sol de Mayo y Olimpo, para estar más cerca del triunfo.

En cuanto a las decisiones de Noto, será importante saber quiénes reemplazan a Amieva y Tello, que fueron titulares frente a Sansinena. Henry Sáez en la delantera tiene todos los números, mientras que el lugar en el medio se lo disputan Boris Magnago, Denis Lara, Juan Ignacio Fernández y Manuel Liendo. Según los elegidos se cambiará el esquema para el duelo frente a Rincón o no.

Otra oportunidad para Cipolletti

Teniendo en cuenta que Sol de Mayo (14) tiene que recibir a Villa Mitre (23) y Círculo Deportivo (15) visitará al líder Olimpo (24), un triunfo de Cipo (12) sobre Rincón (12) podría meterlo por primera vez en la zona de clasificación.