Mauricio Santángelo: "Ojalá este logro sirva para que el básquet femenino se siga desarrollando"

“Fue una sensación nueva para mí y una responsabilidad acompañar a estas chicas jugando de la manera que lo hicieron. Haciendo un buen básquet desde el primer momento y sabiendo que traíamos un equipo muy joven ya que, muchas de las jugadoras mayores, no podían estar", sentenció en su retorno.

"Es que al no ser una competencia FIBA, que no clasifica para otra instancia, algunos clubes no prestaban las jugadoras y trajimos un equipo bastante joven, casi Sub-23. No obstante, jugamos contra todas las potencias que vinieron con planteles de jerarquía mundial -algunas incluso con pasado en la NBA femenina- de igual a igual. Nos propusimos eso e ir creciendo durante el torneo”, afirmó.

DSC_8406.JPG Mauricio Santángelo viajará el viernes a Colombia para sumarse al staff del U17 que jugará el Sudamericano. Foto: Sergio Dovio.

“El primer partido fue duro porque era el primero que jugaron las chicas cedidas por sus clubes unos días antes. Por suerte pudimos agarrar buena química, potenciar falencias y convertirlas en virtudes. Obviamente teníamos un biotipo distinto a algunas potencias como Brasil, Colombia, Cuba y Puerto Rico. Pero bueno, el corazón argentino, la intensidad y respetar un plan de juego, hizo que estemos ahí con la medalla tan ansiada por las chicas y todo el básquet argentino”, reveló.

Más relajado y con la cabeza más fría, Santángelo contó cómo vivió ese momento: “Es hermoso llegar a los objetivos y tener actuaciones como estas, pero hay que mantener los pies sobre la tierra porque en la carrera tanto del deportista como del entrenador hay momentos buenos, malos, de victorias y de derrotas, pero siempre hay un crecimiento”, contó.

“Ojalá este logro sirva para contagiar, para que más chicas se acerquen al básquet y se siga desarrollando en cada provincia, en cada localidad y en cada club o escuela de básquet donde haya un potencial. Porque verdaderamente los deportistas argentinos tenemos ese talento deportivo y corazón que es el plus que nos lleva al crecimiento” recalcó.

Los elogios de Mauricio Santángelo para Kolff

El Boti también tuvo elogios para Natassja Kolff, la ex jugadora de Centro Español y Pacifico (hoy en Florentino Ameghino) también neuquina y medallista panamericana. “Está entre las más jóvenes del plantel y tuvo un rol muy importante en el equipo. Es un ejemplo para que más chicas que sueñan con llegar a integrar un seleccionado argentino sepan que se puede”, afirmó.

DSC_1144.JPG Natasjja Kolff, la neuquina ex Centro Español y Pacífico también se colgó la medalla de bronce. Foto: Sergio Dovio.

“Este es un gran año para mí porque, como le explicaba a los chicos y entrenadores en un campus en Villa La Angostura que dimos antes de viajar a los Juegos Panamericanos, siempre se puede soñar", alentó.

"A mi me invitaron a participar a un campus con la Selección. De ahí salió la posibilidad de un viaje, después otro y desde allí salté a dirigir los Juegos Mundiales Universitarios, luego un Panamericano y ahora a sumarme para el Sudamericano. Por eso para mí, más que un logro, es un orgullo todo lo que estoy viviendo. Es algo que también estoy disfrutado mucho. Porque si disfrutas lo que te gusta es mucho mejor. De eso se trata el deporte y la vida”, concluyó.