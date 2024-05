Mbappé se despidió del PSG con un título: la explosiva frase sobre su futuro en el fútbol

El delantero francés, que se sumará a las filas del Real Madrid, explicó los motivos por los cuales todavía no anunció su traspaso y les dijo adiós a los hinchas del elenco galo.

Kylian Mbappé se despidió del PSG de la mejor manera: el delantero galo convirtió dos tantos para el triunfo 2-1 de su equipo en la final de la Copa de Francia ante el Lyon y abandonó la institución capitalina con un título en sus vitrinas . Pese a que el artillero también conquistó el certamen doméstico siendo el máximo goleador, el elenco comandado por Luis Enrique no pudo coronar una temporada brillante debido a que quedó eliminado en las semifinales de la UEFA Champions League ante el Borussia Dortmund .

Al término del encuentro, mientras festejaba junto a sus compañeros la consecución de su último trofeo vistiendo la casaca del conjunto parisino, Kiki brindó una serie de definiciones con respecto a su futuro en el mundo del fútbol. A falta de confirmación oficial, el atacante se sumará a las filas del Real Madrid a partir de la próxima temporada: " Lo que he tenido aquí no lo voy a encontrar en ningún sitio, pero tendré otras cosas y sé que también serán fantásticas".

A su vez, el máximo tanteador de la historia del club apadrinado por Nasser Al-Khelaifi explicó los motivos por los cuales no había querido contar cuál sería su nuevo equipo hasta ahora: " Creo que, antes que nada, debía despedirme bien de mi club y acabar bien . Hoy hemos ganado un título y habrá tiempo para todo, anunciaré mi nuevo club a su debido momento. Lo que está claro es que será dentro de pocos días".

Donatello también advirtió que aquella notificación del Merengue podría producirse antes de que comience la Eurocopa de Alemania, en la que su seleccionado se erige como uno de los principales candidatos: "No lo sé porque faltan algunos detalles, pero lo importante era acabar bien aquí. Me doy cuenta del peso de las cosas. Me doy cuenta de que realmente se acabó. Es una punzada en el corazón".

El cuadro dirigido por Carlo Ancelotti todavía tiene por delante la instancia decisiva de la Orejona contra el verdugo del PSG, en el marco de un duelo que se disputará el sábado 1 de junio. El 7 bravo tendrá que esperar hasta después de aquella cita para dar a conocer su llegada a Madrid: "Espero que sigan viendo al PSG. Y a mí, es normal, espero, porque les he hecho soñar. He intentado cambiar un poco la mentalidad, darles ganas de jugar y triunfar aquí. Siempre hemos querido inspirar a los jóvenes".

El abrazo de Mbappé con Luis Enrique tras los cortocircuitos

Mbappé fue alzado por todo el plantel y, curiosamente, se fundió en un abrazo con el entrenador español, pese a que tuvieron varios cortocircuitos a lo largo de la actual campaña: el ex Barcelona lo reemplazó en varias ocasiones en los complementos de los encuentros menos trascendentes de la Ligue One para cuidarlo pensando en el máximo certamen continental, el único que no figura en las vitrinas llenas del crack. Ahora, tendrá una chance inmejorable en la Casa Blanca.