El clima en Neuquén

icon
Temp
62% Hum
Cintillo promocional
en vivo minuto a minuto LA MAÑANA | NEUQUEN - 27 de junio de 2026 - 20:00

Mundial 2026 EN VIVO | Colombia empata con Portugal y Uzbekistán sorprende a Congo

Los cafeteros son líderes del grupo K, pero los de Cristiano Ronaldo buscan quedarse con el liderato. Congo quiere meterse entre los mejores terceros.

Mundial 2026 ERN VIVO | Colombia - Portugal animan la previa del sábado

Mundial 2026 ERN VIVO | Colombia - Portugal animan la previa del sábado

EN VIVO

Antes del plato principal de la noche, que será el partido de la Selección argentina, el Grupo K promete un duelo de alto voltaje que servirá de calentamiento perfecto para los hinchas argentinos. A las 20:30 se miden Colombia y Portugal (DSports), en un choque entre el líder invicto del grupo y la segunda potencia que busca no perderle pisada.

Los cafeteros llegan con 6 puntos y diferencia de gol favorable, mientras que la Portugal de Cristiano Ronaldo —que ya sufrió un empate— necesita ganar para no hipotecar sus chances de quedarse con el primer puesto.

En simultáneo, RD Congo y Uzbekistán se juegan la permanencia, con la diferencia de que Congo tiene más chances si gana de pelear entre los mejores terceros (TyC Sports y DSports).

El resto de los partidos:

  • 23:00 Argelia - Austria
  • 23:00 Jordania - Argentina

--

Live Blog Post

Uzbekistán sorprende en el comienzo

El combinado del país asiático se puso en ventaja a los 10 minutos del primer tiempo, a través de delantero Eldor Shomurodov.

Embed

Live Blog Post

El minuto a minuto de Colombia - Portugal

Embed
Embed
Live Blog Post

El minuto a minuto de RD Congo - Uzbekistán

Embed
Embed

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel