Mundial 2026 EN VIVO | Colombia empata con Portugal y Uzbekistán sorprende a Congo

Antes del plato principal de la noche, que será el partido de la Selección argentina, el Grupo K promete un duelo de alto voltaje que servirá de calentamiento perfecto para los hinchas argentinos. A las 20:30 se miden Colombia y Portugal (DSports), en un choque entre el líder invicto del grupo y la segunda potencia que busca no perderle pisada.

Los cafeteros llegan con 6 puntos y diferencia de gol favorable, mientras que la Portugal de Cristiano Ronaldo —que ya sufrió un empate— necesita ganar para no hipotecar sus chances de quedarse con el primer puesto.

En simultáneo, RD Congo y Uzbekistán se juegan la permanencia, con la diferencia de que Congo tiene más chances si gana de pelear entre los mejores terceros (TyC Sports y DSports).

El resto de los partidos:

23:00 Argelia - Austria

23:00 Jordania - Argentina

--

Live Blog Post Uzbekistán sorprende en el comienzo El combinado del país asiático se puso en ventaja a los 10 minutos del primer tiempo, a través de delantero Eldor Shomurodov. Embed ¡GOLAZO DE UZBEKISTÁN PARA PONERSE ARRIBA!



Eldor Shomurodov lanzó el balón por encima del arquero y anotó el 1-0 ante Congo.#MundialEnDSPORTS #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/nqIGY2vfuc — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Live Blog Post El minuto a minuto de Colombia - Portugal Embed Embed