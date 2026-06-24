Mundial 2026 EN VIVO | Chequia, Sudáfrica y Corea del Sur se pelean por el segundo pasaje en el grupo A

El supermiércoles en el Mundial 2026 cerrará con la definición del grupo A, donde México quiere seguir siendo líder, pero Corea del Sur quiere arrebatarle el liderazgo.

Por primera vez en el torneo, la FIFA programó los encuentros de cada zona en simultáneo. La medida busca evitar resultados arreglados y garantizar que todos los seleccionados se jueguen el pasaje a 16avos al mismo tiempo.

En el Grupo A, México ya está clasificado, mientras Corea del Sur, Chequia y Sudáfrica pelean por el segundo boleto.

Los partidos que se juegan mañana jueves:

17:00 horas

Ecuador - Alemania

Curazao - Costa de Marfil

20:00 horas

Tunez - Países Bajos

Japón - Suecia

23:00 horas

Paraguay - Australia

Turquía - Estados Unidos

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