El supermiércoles en el Mundial 2026 cerrará con la definición del grupo A, donde México quiere seguir siendo líder, pero Corea del Sur quiere arrebatarle el liderazgo.
Mundial 2026 EN VIVO | Chequia, Sudáfrica y Corea del Sur se pelean por el segundo pasaje en el grupo A
México ya clasificó para los 16 avos de final de la Copa del Mundo. Son los últimos partidos del inicio de la tercera fecha de la fase de grupos.
Por primera vez en el torneo, la FIFA programó los encuentros de cada zona en simultáneo. La medida busca evitar resultados arreglados y garantizar que todos los seleccionados se jueguen el pasaje a 16avos al mismo tiempo.
En el Grupo A, México ya está clasificado, mientras Corea del Sur, Chequia y Sudáfrica pelean por el segundo boleto.
Los partidos que se juegan mañana jueves:
17:00 horas
- Ecuador - Alemania
- Curazao - Costa de Marfil
20:00 horas
- Tunez - Países Bajos
- Japón - Suecia
23:00 horas
- Paraguay - Australia
- Turquía - Estados Unidos
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