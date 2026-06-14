Mundial 2026, EN VIVO: Ecuador sufrió una derrota durísima en el último minuto ante Costa de Marfil

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Japón empató con un lindo gol de media distancia

Japón demostró que cuando acelera genera peligro y, en una de sus pocas aproximaciones, lo empató: Take Kubo inició la acción, le cedió el balón a Keito Nakamura y el extremo remató de media distancia. Pese a que hubo dudas con la posición de Daizen Maeda, situado entre el arquero y la pelota, estaba habilitado y el tanto valió. 1-1.