Nació en España y eligió a la Selección Argentina: ahora busca ir a París 2024

“Yo nací en España. Amo a los dos países, pero al final decidí por la Argentina. Argentina es el país que más me representa , Por cómo es el país y por como se vive el fútbol. Además puedo seguir los pasos de mi papá. Es un orgullo poder hacerlo”, señaló el mediocampista.

Además el futbolista del Real Madrid relató cómo ven desde el exterior a los argentinos: “Nos ven como que vivimos el fútbol como locos. En España son pasionales, pero se vive el fútbol de otra manera”.

En ese sentido, se expresó en favor de poder vivir la experiencia de ser parte de nuestro fútbol: “Estoy empezando mi carrera, pero ojalá algún día se pueda dar de vivir la experiencia de estar en el fútbol argentino”.

Nicolás Paz, la promesa del Real Madrid

Por otra parte, Paz relató como fue vivir el periplo de la Selección Argentina campeona del mundo en la concentración del Castilla, parte de la estructura del Real Madrid: “Ver a Messi levantar la Copa Mundial fue una experiencia increíble. La mayoría de los del Castilla tiraban para Francia, por su identificación con el Madrid, y yo quería que salga campeón Argentina. La pasé mal”.

GJ7fj1bXAAAhMRa.jpeg

Además el talentoso juvenil pondero la institución a la que representa por encima de todas en el mundo: “llegué los 11 años al Madrid, llevó 7-8 años. Al principio la pasé mal, pero la exigencia es máxima y el nivel también. Hay mucha competencia y mucha presión. Y hay que saber sobrellevarlo".

"El Real Madrid es el club más grande del mundo. Es un club muy difícil, porque la exigencia de ganar está siempre, pero también es un globo donde se aprende muchos valores”, describió.

Nicolás Paz quiere jugar los Juegos Olímpicos de París 2024

Luego de haber sido parte de varias selecciones juveniles y de sudamericanos, el sueño de Paz es el de poder estar en la cita de Paris 2024 representando a la selección Argentina en un Juego Olímpico y justificó los motivos por los cuales desea estar.

"Sería un sueño poder jugar los Juegos Olímpicos. Mi papá lo pudo hacer en 1996 y para mí sería un sueño luego si me deja el club". Y agregó “Mi papá me contó que es un orgullo que es una experiencia única. Poder representar a la Argentina en juegos olímpicos y es algo que me gustaría vivirlo”.

Por último expresó qué se siente "ser de selección", en su opinión: "Es lo mejor. Es un gusto poder estar. Hay entre mis sueños el de poder jugar un mundial con esta camiseta . Es una sensación única poder vestir esta camiseta".