Neuquén le ganó el clásico a Marabunta y va por la clasificación a semifinales

Alta Barda, que el jueves le ganó 1-0 a Marabunta, hoy empató con Los Perales de Allen Poe 1 a 1 (Delfina Lombera Lete y Luciana Brust fueron las goleadoras para cada equipo). Además, por la tarde derrotó a Club Universitarios del Comahue con un marcador de 3 a 0, que tuvo los goles de Juliana Maglietta, Luisina Mira Estévez, de penal y Lombera Lete.

En otros de los partidos que se disputaron por la Zona A, Puerto Madryn se impuso 1 a 0 al local Deportivo Roca, y el mismo Madryn goleó 4 a 1 a Club Náutico Deportivo Rada Tilly.

Los partidos de este sábado en el campeonato de hockey

La fase de clasificación tendrá su cierre con varios partidos atractivos para definir a los semifinalistas. Desde las 8:30 jugarán Naútico Rada Tilly vs. Independiente, Los Perales vs. Marabunta y Neuquén vs. Alta Barda. Mientras que por la tarde se enfrentarán Independiente vs. Roca, Patoruzú vs. Club Deportivo Rada Tilly y Neuquén vs Los Perales.