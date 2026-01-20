No fue Alpine: el equipo de Fórmula 1 que subió una foto de Soledad Pastorutti y se hizo viral

El mensaje comenzó como un meme, pero alcanzó a miles de usuarios en Argentina que inundaron los comentarios del posteo.

La cuenta oficial de X de Racing Bulls se volvió tendencia en Argentina tras compartir un meme protagonizado por Soledad Pastorutti , un recurso muy viral que desató una catarata de comentarios y referencias locales entre los fanáticos de la Fórmula 1 .

El posteo se dio en el marco de la presentación de los nuevos diseños del equipo para la temporada 2026, desarrollados junto a Ford, donde también se oficializó el proyecto de Red Bull Powertrains en colaboración con la automotriz estadounidense y se mostró la indumentaria que usarán los pilotos. Para amplificar el lanzamiento, la escudería apeló al humor en redes con un video de la cantante presionando el botón rojo en La Voz , acompañado del mensaje: “Nosotros dándole ‘Me Gusta’ a todo el contenido del lanzamiento de la temporada”.

La reacción fue inmediata: usuarios argentinos inundaron la publicación con memes y frases alusivas al país, celebrando el guiño cultural y el clima distendido de la campaña.

la sole meme

El contexto detrás de este "meme" es que el video de La Sole es mundialmente reconocido en Twitter, más allá de que la mayoría de las personas no conocen su origen.

En lo deportivo, Racing Bulls será uno de los primeros equipos en salir a pista. El binomio integrado por Liam Lawson y el debutante Arvid Lindblad afrontará los test iniciales del 26 al 30 de enero en Barcelona, antes de continuar con entrenamientos en Bahréin. El campeonato comenzará el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

Alpine también presentó sus diseños junto a Franco Colapinto

El piloto argentino Franco Colapinto presentó la indumentaria oficial de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1.

La presentación de la indumentaria se llevó a cabo a través de las redes sociales de la escudería Alpine, que compartió varias publicaciones tanto de Colapinto como de su piloto principal, el francés Pierre Gasly.

720 (2)

El actual será el primer año en el que Colapinto comience la temporada como titular en un equipo de Fórmula 1, ya que en 2024 corrió los últimos nueve Grandes Premios, mientras que en 2025 se perdió los primeros seis.

Cuándo se presenta el monoplaza 2026 de Alpine

La escudería Alpine confirmó una presentación distinta a pocas semanas del incio de la temporada 2026 de la Fórmula, ya que, el próximo viernes mostrará el A526 en un evento exclusivo montado sobre un crucero en el mar Balear, frente a la costa de Barcelona, con Franco Colapinto como una de las grandes caras del lanzamiento.

La escudería francesa apostó por una puesta en escena “cinematográfica” para marcar presencia en el arranque del año y potenciar su imagen en una F1 cada vez más dominada por el impacto mediático, con una estrategia que combina espectáculo, marketing y la expectativa deportiva alrededor de su nuevo proyecto.

El evento se realizará a bordo de una embarcación provista por MSC, socio estratégico de Alpine, y contará con invitados seleccionados y representantes de los principales patrocinadores. Además del auto, el foco estará puesto en la dupla de pilotos: Colapinto y el francés Pierre Gasly, que compartirán el escenario principal del lanzamiento.

También estarán presentes figuras fuertes de la estructura deportiva, como Flavio Briatore, asesor del equipo, y Steve Nielsen, jefe de escudería, quienes acompañarán la presentación del monoplaza con el que Alpine buscará dejar atrás una campaña 2025 frustrante y construir un 2026 de recuperación.

Para Colapinto, la jornada del viernes será el primer gran paso formal de una temporada clave en su carrera: comenzará el año bajo los flashes, pero con la mira puesta en lo importante, que será trasladar esa ilusión del barco a la pista y sostener un arranque competitivo cuando el calendario oficial se ponga en marcha.