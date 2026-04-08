Nuevo trabajo: a qué se dedica La Roca tras ser despedido como seguridad de River

Luego de su paso por el club de Núñez donde acompañó al DT Marcelo Gallardo, el seguridad fue visto trabajando. De qué se trata su nuevo rol.

Diego Moreno , conocido como La Roca y destacado por su cercanía con el entrenador Marcelo Gallardo, tuvo que decir adiós a River desde que el mencionado DT tuvo que dejar el cargo en el club. Eso obligó al seguridad, que pidió disculpas a los hinchas del millonario por un tenso cruce , a buscar un nuevo destino laboral.

Luego de varias semanas de silencio y sin aparecer públicamente, el seguridad fue visto en la tribuna del estadio Florencio Solá, donde Barracas Central hizo de local en el duelo que disputó por Copa Sudamericana ante el Vasco da Gama de Brasil. Según trascendió, allí estaba cumpliendo un rol laboral: acompañó al equipo brasileño debido a que trabaja en una empresa de seguridad privada que acompaña a distintos planteles en eventos deportivos.

Según trascendió, también podría trabajar con esta empresa en la logística de los clubes Botafogo y Blooming que visitarán el país. Esto podrá ser una posibilidad para volver al Más Monumental debido a que el club de Bolivia jugará en dicho recinto el 27 de mayo, aunque no está confirmado que sea parte del operativo.

Roca estadio Banfield

"Lo tomo como un fin de ciclo. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Estoy agradecido a la gente que me dio la oportunidad en su momento: a la dirigencia anterior, a Rodolfo D’onofrio, a Jorge Brito y a Marcelo Gallardo", había dicho el seguridad en diálogo con TN tras ser despedido.

Qué canal pasa el partido de River por Copa Sudamericana: hora y formaciones

No es lo que quería jugar, pero es lo que le tocó por la mala campaña del año pasado. River visitará este miércoles a Blooming de Bolivia, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, competición que el club de Núñez volverá a disputar después de 11 años. El partido, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Ramón Aguilera Costas y se podrá ver a través de DSports. El árbitro será el colombiano Andrés Rojas y en el VAR estará su compatriota David Rodríguez.

River arriba a esta nueva edición de la Sudamericana con la confianza en ascenso, ya que ganó los cuatro partidos que disputó desde que Eduardo “Chacho” Coudet es su director técnico.

Además, pudo acomodarse en el Torneo Apertura, donde ocupa la segunda posición de la Zona B con 23 puntos, solo tres menos que el líder, que es el sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza.

coudet portada El Chacho Coudet hace su debut como DT de River.

El único título del Millo en la Copa Sudamericana se dio en el 2014, en aquella inolvidable conquista donde eliminaron a Boca en las semifinales con el recordado penal que le ataja Marcelo Barovero a Emmanuel Gigliotti, para luego derrotar en la final a Atlético Nacional de Colombia.

Un año después se dio la última participación del “Millonario” en esta competencia, en una edición de 2015 donde cayó ante Huracán en las semifinales. Fue la última vez que los equipos pudieron jugar Sudamericana y Libertadores el mismo año, ya que el calendario las ponían en semestres distintos.

A partir de ahí jugó siempre la Libertadores por sus buenas ubicaciones en la tabla general o ser campeón de Copa Argentina o del propio certamen internacional.

Blooming, por su parte, tuvo una gran actuación para golear 3-0 a San Antonio Bulo Bulo de su mismo país en la instancia previa y así meterse en la fase de grupos. Los dirigidos por Mauricio Soria vienen de golear 5-0 a Guaribá en la primera fecha de la Liga de Bolivia.

La previa de Blooming-River

Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mauricio Soria.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña o Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre o Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.