Medvedev jugó su peor partido como profesional y se le salió la cadena

El ruso cayó sin poder ganar un solo game ante Mateo Berretini en el Masters 1000 de Montecarlo y estalló de furia.

Este miércoles, en el Masters 1.000 de Montecarlo , el italiano Matteo Berrettini (actual puesto 90 del mundo) dio una de las grandes muestras de tenis del año al eliminar al ruso Daniil Medvedev , décimo favorito del torneo, con un contundente 6-0 y 6-0 en dieciseisavos de final.

Medvedev no pudo ocultar su frustración tras la paliza. Sobre el polvo de ladrillo de Mónaco, descargó su rabia golpeando siete veces su raqueta contra el suelo hasta destrozarla y terminó arrojándola a la basura.

El partido duró apenas 51 minutos, y esta es la primera vez que Medvedev pierde por un marcador tan abultado.

Fue sin dudas uno de los momentos más fuertes de la semana deportiva a nivel mundial. Las imágenes del ruso rompiendo la raqueta y luego tirándola a la basura recorrieron el mundo a través de las redes sociales.

raqueta medvedev

Berrettini, que llegó descansado al duelo después de que el español Roberto Bautista se retirara en la ronda previa, firmó dos sets perfectos.

"Creo que es uno de los mejores partidos de mi vida. La táctica fue impecable y todo lo que planeé funcionó", dijo Berrettini tras el encuentro.

El italiano, número 90 del ranking ATP, admitió que no imaginaba ganar de semejante manera, pero señaló que su gran concentración le permitió "seguir apretando" hasta conseguir la victoria. Es la primera vez que vence con tanta claridad a un top 10 mundial.

Medvedev no pudo hacer frente al italiano en ningún momento del partido, acumulando 27 errores no forzados.

Embed Medvedev definitely still hating playing on clay pic.twitter.com/iklmIxaIkA — Sam (@LoverLondonGirl) April 8, 2026

Después de este triunfo histórico, Berrettini se medirá este jueves en octavos de final ante el brasileño Joao Fonseca (40° del mundo).

Francisco Cerúndolo quedó afuera demasiado rápido

Inesperada derrota del mejor tenista argentino (16° preclasificado y 18 en el ranking). Cerúndolo sufrió una rápida despedida en el Masters 1000 de Montecarlo, ya que cayó en sets corridos en la segunda ronda ante el checo Tomas Machac.

Fran, que venía de caer en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami, perdió 7-6(2) y 6-3, en un encuentro que se extendió durante una hora y 48 minutos.

El primer set fue muy parejo, con dos quiebres por lado. Incluso Machac llegó a sacar para imponerse por 6-3, pero Cerúndolo reaccionó a tiempo y forzó el tie-break.

En la muerte súbita, el checo manejó mejor los nervios para quedarse con un cómodo 7-2 y llevarse la primera manga.

El segundo set comenzó con un rápido quiebre de Cerúndolo en el primer game, aunque sufrió un bajón en su nivel que inclinaría la balanza a favor de Machac, quien enlazó cuatro juegos consecutivos para ponerse 4-1.

A partir de allí, al checo le alcanzó con mantener sus siguientes dos turnos de saque para quedarse con el segundo set por 6-3 y la clasificación a los octavos de final, donde se enfrentará con el italiano y número 2 del mundo, Jannik Sinner, que en la segunda ronda aplastó al francés Ugo Humbert con un contundente 6-3 y 6-0.