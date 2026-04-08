El ensayo persigue modificar la actual regla del fuera de juego . ¿En qué consiste esta novedosa propuesta de la FIFA ?

La FIFA prueba un cambio revolucionario en el manejo de la ley del offside y ya se desató la polémica

En los últimos años, la implementación del VAR fue determinante para establecer cuándo un futbolista se encuentra en posición adelantada . Sin embargo, algunas decisiones controversiales le abrieron la puerta a una polémica que aún persiste a lo largo y a lo ancho del orbe. Pues bien: con el fin de definir con mayor simpleza la ley del offside , la FIFA instrumentó una prueba. ¿En qué consiste?

Cabe resaltar que, en la actualidad, un jugador está en posición fuera de juego si está más cerca de la línea de meta contraria que el balón y el penúltimo adversario, a menos que se encuentre dentro de su propio campo.

La prueba de la FIFA que podría revolucionar el fútbol y modificar la ley del offside radica principalmente en que, a diferencia de la normativa vigente, que considera en posición adelantada a un atacante si cualquier parte de su cuerpo habilitada para convertir un gol supera la línea del penúltimo defensor, este ensayo prevé que solo habrá infracción cuando el jugador esté completamente por delante de ese defensor.

La implementación del VAR fue determinante para establecer cuándo un futbolista se encuentra en posición adelantada.

De esta manera, el atacante será considerado habilitado siempre que al menos una parte de su cuerpo —con la que pueda marcar legalmente— se encuentre en línea o por detrás del rival.

Así, la jugada continuará incluso si existe una mínima superposición entre ambos futbolistas. Según este ensayo de la FIFA, el offside solo se sancionará cuando haya un espacio visible entre el delantero y el defensor.

¿Quién es el hombre que impulsa esta medida revolucionaria en el fútbol y qué persigue este ensayo de la FIFA?

La prueba llevada adelante por la FIFA fue impulsada por el francés Arsène Wenger -dirigente deportivo, entrenador y ex futbolista-, y es por ello que a este ensayo se lo conoce como “Ley Wenger”.

Actualmente, la “Ley Wenger” se instrumenta -a modo de prueba- en la Premier League de Canadá, con la autorización de la International Football Association Board (IFAB), conocida en español como la F. A. Board Internacional, entidad responsable de las reglas del juego del fútbol a nivel mundial-.

Así, al instrumentarse en la liga profesional de Canadá, la “Ley Wenger” se puso a prueba por primera vez en una competición profesional.

A-offside.png Según este ensayo de la FIFA, el offside solo se sancionará cuando haya un espacio visible entre el delantero y el defensor.

Arsène Wenger, actual director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, subrayó que “el ensayo de esta nueva interpretación en una competición profesional nos permitirá entender mejor sus efectos en términos de claridad, fluidez y promoción del fútbol de ataque”.

La “Ley Wenger” persigue introducir un umbral más claro en la interpretación de la regla y reducir las decisiones ajustadas que, en los últimos años, generaron controversias a partir del uso del VAR. En numerosas ocasiones, la utilización de líneas virtuales para determinar posiciones de fuera de juego por escasos centímetros derivó en debates reiterados sobre la precisión y la justicia de los fallos arbitrales.