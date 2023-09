Polémico: Carlos Tévez explicó por qué Messi no jugará el Mundial 2026

Carlos-Tévez-Lionel-Messi.mp4

Vale recordar, que hace algunas semanas, Lionel Messi brindó una entrevista en la cual fue consultado, ante el deseo popular, respecto a la posibilidad de que él llegue en plenitud a jugar la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, se negó a ilusionar a los hinchas. “Yo no creo”, respondió en ese momento.

Para tratar de reavivar la ilusión, Carlos Tévez fue consultado al respecto, aunque él prefirió bancar la decisión de su ex compañero. “Yo creo que no”, mencionó el Apache para darle la derecha a Messi en la decisión que tomó, pero que aún no es definitiva.

Sin embargo no lo dejó ahí y explicó los motivos por lo que no le ve factible: "Él, a medida en que va a ir llegando el Mundial, se va a ir dando cuenta de que no es el mismo. Si él está en el Mundial le van a exigir lo mismo que cuando tenía 20 años y, por esas cuestiones, yo creo que no se va a presentar".

Por lo pronto, más allá de la opinión de Carlitos, la pelota la tiene y la tendrá Lionel Messi hasta que él mismo tome la decisión final. Lo cierto es que su presencia podría ser una inyección anímica fundamental, tanto para el equipo como para los hinchas, que desean verlo en cancha siempre.