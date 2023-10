Por qué los jugadores de la Selección Argentina no quieren ir a Córdoba

Los jugadores y el cuerpo técnico no están convencidos de viajar a Córdoba.

De cara a lo que será la quinta fecha de la Eliminatorias, en donde la Selección Argentina deberá enfrentar a Uruguay, se dio a conocer que Conmebol confirmó que el partido se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba . Sin embargo, los jugadores y el cuerpo técnico no están convencidos de jugar allí.

Cuando parecía que la Selección Argentina se preparaba para viajar a Córdoba para disputar el clásico ante Uruguay, los jugadores no dieron el visto bueno y la sede para la quinta fecha de la Eliminatorias se encuentra en duda.

Sucede que Conmebol confirmó que se jugará en el Marío Alberto Kempes, aunque ni los jugadores ni el cuerpo técnico estaba al tanto de la posibilidad. "No sabía lo del Kempes", expresó Lionel Scaloni luego de la victoria en Perú.

Selección Argentina-Córdoba.jpg

Ante esta disyuntiva, se filtró que el plantel tiene el deseo de mantenerse en Buenos Aires, ya que el deseo es entrenar en el predio que la AFA posee en Ezeiza y jugar en la capital del país sin la necesidad de volar y reinstalarse en otro lado. Sobre todo teniendo en cuenta que luego habrá que volar a Brasil para el otro clásico.

Sin embargo, el Monumental pareciera no estar disponible. Sucede que esta semana estuvo The Weekend y el campo de juego no quedó en buen estado. Si a esto se le suma que en principios de noviembre estarán los recitales de Taylor Swift, se prevé que el campo de juego quedará muy dañado.

Además, entre el último recital y el partido de la Selección Argentina con Uruguay hay sólo 5 días de diferencia, por lo que también se mencionó que no se llegaría a desarmar por completo el escenario, descartando completamente esta posibilidad.

Selección Argentina-Córdoba-2.jpg

Es por eso que para cumplir el deseo de los jugadores de disputar el partido en Buenos Aires, Chiqui Tapia habló con Juan Román Riquelme para consultarle si La Bombonera está disponible, por lo que éste dio el visto bueno para que el partido se juegue allí.

En este contexto, pese a que jugar en La Bombonera significaría reducir la capacidad de las 84.000 personas que entran en el Monumental a las 54.000 que pueden caber en la cancha de Boca, la idea es que el encuentro se juegue allí y descartando también la posibilidad de viajar a Córdoba.