PSG estiró la ventaja ante el Bayern Munich y está cerca de otra final
Luego del 5 a 4 en la ida, en favor del equipo francés, se disputa la vuelta de las semifinales en Alemania.
La agenda deportiva del miércoles está cargada de acción, pero el partido de mayor impacto es uno solo. Bayern Munich cae 1 a 0 ante PSG, en el duelo de vuelta de las semifinales de la Champions League. El encuentro genera expectativa en todo el mundo.
Luego de la victoria del Arsenal sobre Atlético de Madrid, se resuelve al segundo finalista del torneo de clubes más importante del Viejo Continente.
La lluvia de goles de la semana pasada terminó 5 a 4 en favor de los dirigidos por Luis Enrique y en el comienzo del partido de ida el empate en cero duró muy poco.
No se había cumplido el tercer minuto de juego cuando Fabián Ruiz encontró a Jvicha Kvaratsjelia corriendo por izquierda y el pase atrás del georgiano terminó con Dembelé rompiéndole el arco a Neuer.
El nivel técnico de la serie no bajó, pero fueron evidentes los ajustes defensivos de los dos equipos, que no permitieron tantas llegadas claras y efectivas como en la ida.
De todas formas, ambos contaron con oportunidades. Dembelé y Kvaratskhelia tuvieron sus chances para aumentar, mientras que Musiala y Luis Díaz no pudieron marcar el empate en las llegadas del Bayern.
Safonov se mostró seguro cada vez que lo llamaron.
SÍNTESIS
Bayern: Manuel Neuer; Staniši, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.
PSG: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha; João Neves, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
La data
- TV: ESPN y Fox Sports
- Árbitro: João Pinheiro (POR)
- VAR: Marco Di Bello (ITA)
- Estadio: Allianz Arena
La FIFA dejó a Prestianni sin Mundial
El sueño de Gianluca Prestianni para jugar la Copa del Mundo tomó un camino sinuoso debido a una decisión contundente que tomó la FIFA con respecto a la sanción recibida en torno a la polémica con el futbolista brasileño Vinicius Jr en un duelo de Champions League.
Una medida tomada por la FIFA fue la que puso en jaque al futbolista: el ente que regula el fútbol decidió extender a nivel mundial la sanción que recibió, haciendo que el jugador no pueda disputar los primeros partidos del Mundial 2026 en caso de que sea citado por Lionel Scaloni.
Por qué la FIFA tomó esa determinación
La medida fue tomada después de una presentación de la UEFA, quien era la única entidad que había confirmado una sanción de seis partidos de suspensión. Este miércoles por la mañana, hizo uso del artículo 70 del Código Disciplinario, por lo que la medida tendrá alcance global, en cualquier torneo que dispute.
"El Comité Disciplinario de la FIFA ha decidido extender la prohibición de seis partidos impuesta por la UEFA al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, para que tenga un efecto mundial. La sanción se ha extendido de acuerdo con el artículo 70 del Código Disciplinario de la FIFA”, le dijeron desde la FIFA al diario AS.
La estrategia que habría imaginado AFA para sortear la situación
Según se conoció, en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habrían tomado la determinación de que haga cumplimiento de la sanción en los próximos amistosos que tendrá el combinado nacional, pero esta propuesta fue en vano: los encuentros amistosos no acortan sanciones debido a que no son oficiales.
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