Deportes La Mañana Boca Qué dijeron los hinchas de Boca tras los dichos de Riquelme al Colo Barco

Los hinchas del xeneize se expresaron en las redes sociales por los dichos que tuvo el presidente del club sobre el joven futbolista en una entrevista con ESPN.







La historia entre Boca y Valentín Barco terminó como el hincha del xeneize no quería que suceda, producto de las negociaciones que se entorpecieron entre el club de La Ribera y el Brighton de Inglaterra, haciendo que el futbolista tenga que acudir a ejecutar la cláusula de rescisión de contrato de manera obligada para poder salir del club y aterrizar en el viejo continente. Desde ese momento, la relación entre ambas partes terminó tensa a pesar de que el Colo se despidió del club en las redes demostrando su cariño por el conjunto que preside Juan Román Riquelme.

Y con el exfutbolista y ahora presidente es con quien quedaron los chispazos más notorios en el mundo Boca, luego de los dichos que tuvo el joven futbolista de 19 años, en una entrevista con ESPN tras haber rescindido contrato para llegar al conjunto inglés. “A mí no me presionaron de ningún lado. Para seguir creciendo en este momento, pensamos que lo mejor era ir a Europa, pero capaz si ellos me contestaban el teléfono, ahora no estábamos teniendo esta charla y yo seguía en Boca”, dijo el futbolista que actualmente disputa el preolímpico en Venezuela con la Selección argentina que entrena Javier Mascherano.

Esas palabras de Barco no gustaron en el actual presidente del club, que en una nota con el mismo medio, habló sobre la actitud del futbolista: “A mí me tocó ser futbolista. No sé si me fue igual que a Barco, a él mejor que a mi... A mí me fue bien acá y me vinieron a comprar un montón de veces y siempre dije que con 18 años, la decisión es del jugador”.