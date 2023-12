Rápido, habilidoso, guapo, y muchas otras características futbolísticas hicieron que el Millonario sueñe con que sea su próxima figura, algo que, por el momento, parece no va a tener un futuro positivo. Es que luego de haber levantado el Trofeo de Campeones, el segundo con el elenco de Núñez a pesar de su corta carrera futbolística, el jugador admitió que no va a renovar su vínculo con la institución, a pesar del interés concreto que tiene su club formador.

"No voy a firmar con River, pero me quedo un año", disparó sin miedo el Diablito . Rápidamente, se despertaron los asombros en los propios y ajenos hinchas de River, que no esperaban esta frase del jugador.

Y continuó: "Se hablaron muchas cosas, que mi representante no atendía las llamadas, pero estaban en contacto permanente. No voy a renovar el contrato, pero me quedo seis meses, un añito más en River". Luego de esas frases que esbozó el futbolista, el futbolista realizó publicaciones en sus redes sociales: "Siempre River", y agregó: " 2 títulos y que sean muchos más con esta camiseta".

Diablito-Echeverri.jpg

En el medio del interés concreto de River para renovarle, apareció el Barcelona para meterse en la puja por un jugador que promete en el futuro del fútbol internacional. De hecho, el entrenador del equipo catalán, Xavi Hernández, habló en conferencia de prensa: “Es un talento, más allá de los 3 goles que marcó ante Brasil es un futbolista diferencial, pero esto ya es el área de scouting”. Lo cierto es que el jugador tiene vínculo hasta julio de 2024 y podría irse en el mercado de verano en 2025.

Algo que de primer momento mantenía distante a Echeverri con el club es la poca participación que Martín Demichelis le dio en el primer equipo. Es por eso que, haber sido titular en la final del Trofeo de Campeones luego de un Mundial Sub-17 soñado para el jugador, fue un sueño. “Contento por otro trofeo ganado. Muy contento por el equipo y el trabajo que hicimos. La titularidad es un premio, para eso trabajamos toda la semana. Demichelis me dijo en el entrenamiento del jueves que iba a ser titular porque tuve una gran semana”, contó Echeverri.

Minutos más tardes de la frase que realizó el jugador en una entrevista con ESPN, quien habló fue el presidente de la institución, Jorge Brito, quien intentó bajarle la espuma a la repercusión que tomó la confesión del jugador. "Me volvió a decir recién que quiere triunfar acá y que quiere jugar el año que viene acá. Confiamos en que esto se va a resolver favorablemente para el jugador y para el club", dijo el presidente.

Echeverri-Jugador.jpg

Demichelis, también habló para calmar las aguas: "Claudio, de momento, tiene que disfrutar del título. Obviamente es joven y después de su primer partido con titular, te ponen el micrófono y tenés sensaciones encontradas. Está desde los ocho años en River... Hay tiempo para irse a descansar, hay que cobijarlo bien, aconsejarlo y él no tiene que tener prisa para irse, esta no es una institución para querer irse, River es enorme"

Después de dicha frase, Echeverri contó cómo vivió este año en lo personal: “La verdad que fue un año muy lindo en lo individual, por el Sudamericano y el Mundial (juvenil), pero no estaba conforme porque estaba con ganas de jugar acá en River. Tenía mucha ilusión de jugar más minutos y lamentablemente no podía jugar. Después del Mundial me tocó y lo hice muy bien”.