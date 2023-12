"No voy a renovar": la salida de una figura pone en jaque a River

Consultado por su situación contractual, respondió: “Mi representante habló con el presidente. Se dijeron muchas cosas, que no atendía las llamadas y estaban en contacto siempre. ¿Renovar? No, no voy a renovar . Pero sí me voy a quedar un año o seis meses en el club, a disfrutar acá, y después veremos qué pasa”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VarskySports/status/1738387607669604570?s=20&partner=&hide_thread=false ECHEVERRI: "NO VOY A RENOVAR MI CONTRATO"pic.twitter.com/XGfwH4LwnK — VarskySports (@VarskySports) December 23, 2023

Ante la sorpresa, el cronista le repreguntó. “Perdoname, ¿dijiste que no vas a renovar?” y el Diablito nuevamente no dejó dudas: “No, no voy a renovar, pero me voy a quedar un año o seis meses”. Lo cierto es que esta situación abrió una gran polémica en el mundo River, ya que podría perder a una de sus máximas joyas.

Echeverri se había mostrado ilusionado por su primera titularidad en River

En palabras anteriores, Echeverri se había mostrado ilusionado por la titularidad. "Voy mejorando, me falta pero voy a hacer la peretemporda y después me va a ir bien físicamente. Hoy me ahogué pero estoy preparado y tengo muchas ganas de ganar cosas con este club", declaró.

"Contento por otro trofeo ganado, muy contento por el equipo, por el trabajo que hicimos. La titularidad es un premio, para eso trabajamos toda la semana, para jugar, para estar en el once titular y por suerte se me dio", agregó en sintonía tras el triunfo contra el Canalla en Santiago del Estero.

Respecto a su sorpresiva titularidad, Claudio expresó: "Demichelis me lo dijo en el entrenamiento del jueves, porque tuve una gran semana. Eso me llevó a que hoy pueda jugar de titular y hacer un gran partido".

Martín Demichelis reaccionó a la declaración de Claudio Echeverri

Las palabras del joven de 17 años repercutieron al instante y uno de los primeros en reaccionar fue el entrenador Martín Demichelis. En ese sentido, el ex defensor intentó llevar tranquilidad a los hinchas al asegurar que el futuro de Echeverri aún no está definido.

"Claudio de momento tiene que disfrutar el título. Obviamente es joven y cuando te ponen un micrófono después de su primer partido de titular, de haber ganado un título, siendo más protagónico, tiene sensaciones encontradas", aseguró Martín.

"Hay tiempo de seguir hablando con él, de acompañarlo. Es un chico que desde los ocho años está en River. Hay tiempo para irse a descansar, cobijarlo bien, aconsejarlo, no debe tener prisa de irse de esta institución. Todo el mundo juega con jugar en Europa pero esta institución es enorme", concluyó.

La palabra más esperada en este momento será la de Jorge Brito, presidente de la institución, quien es el encargado de llevar a cabo las negociaciones según señaló el mismo jugador. Las próximas semanas serán claves para conseguir la firma y evitar que la promesa se marche gratis a Europa.