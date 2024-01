Rally Dakar: Santiago Rostan empieza a vivir la gran aventura

Embed - Juan Santiago Rostan on Instagram: " Que nadie me despierte de este sueño… Mañana empezamos el @dakarrally 2024. Estoy con una mezcla de emociones, nervios y ganas de que sean las 8:08 a.m | 2.08 a.m para ya estar en carrera. Gracias a todos por los mensajes de aliento, me ayudan mucho para estar más tranquilo y relajado en los momentos de descanso. ¡VAMOS NEUQUÉN, GRAL SAN MARTIN Y ARGENTINA CARAJO!"

