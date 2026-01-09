Regata del río Negro: Ratto y Salinas se quedaron con una etapa 2 electrizante bajo el calor valletano

El segundo día de la edición 50 de la Regata del río Negro tuvo un tramo que unió la Isla Jordán de Cipolletti con el balneario roquense en Paso Córdoba, a lo largo de 40 kilómetros, en lo que fue la segunda de las dos etapas consideradas cortas dentro de esta edición de Oro.

A las 15 se alinearon las embarcaciones de punta y partieron río abajo. Las condiciones climáticas y el ritmo impuesto por los botes de punta elevaron notablemente la exigencia: por segundo día, se batió el tiempo marcado en la edición pasada, ya que la marca se bajó 3 minutos. En ese contexto, pasó de 1h50 a 1h47 .

En un cierre extremadamente ajustado, la victoria quedó en manos de los jóvenes Agustín Ratto y Julián Salinas, quienes marcaron un tiempo de 1:47:38.4 . El bote del entrerriano-choelense resistió la embestida final y el oleaje en el último sprint, logrando sostener una mínima diferencia que les permitió quedarse con la etapa.

WhatsApp Image 2026-01-09 at 16.39.18 En relación a la anterior etapa, el crono bajó tres minutos.

En este período, los palistas fueron por más e imprimieron la velocidad que faltó en el cierre del primer día. A solo cuatro décimas, Damián Pinta y Facundo Lucero finalizaron segundos con 1:47:38.8, casi a la par de los primeros, mientras que los hermanos neuquinos Franco y Dardo Balboa completaron el podio con 1:47:39.3, en un final electrizante que se resolvió metros después del puente carretero, sin margen para el error.

Los neuquinos en el punto final sufrieron una caída luego de chocar una boya, lo que causó preocupación por el cronometraje. Sin embargo, la embarcación ya había cruzado la meta. Los tres botes de punta cruzaron la meta prácticamente a la par, en una llegada que dejó al público de pie y que empieza a marcar una tendencia clara en la lucha por la clasificación general.

El público volvió a ser protagonista. Un gran marco acompañó la largada en la Isla Jordán y luego recibió con fervor a los pelotones en Roca, dándole un marco especial a otra jornada histórica sobre el río. Las posiciones de la segunda jornada mostraron un reordenamiento con respecto al primer día, cuando los Balboa habían liderado, seguidos por Ratto y Salinas, con el maragato y el viedmense en el tercer lugar del podio.

AS-Cipolletti-Regata RN (2°etapa=Cipo-Roca) (2) Los Balboa habían liderado el día anterior. Antonio Spagnuolo

Un tridente de botes se perfila como el gran dominador

Ahora, con la etapa 2 finalizada, los puestos se reparten entre los tres grandes animadores de la edición dorada. La competencia continuará este sábado con uno de los desafíos más importantes del cronograma, la tercera etapa, que partirá desde General Roca y recorrerá 62 kilómetros hasta la Isla 58 de Villa Regina, considerada una de las etapas más duras de toda la Regata.

En la última edición, el bote de Julián Salinas y Juan Ignacio Cáceres culminó el tramo en 02:57:55.5. Con dos jornadas disputadas, la 50ª Regata Internacional del Río Negro empieza a tomar forma, con un tridente de botes que ya se perfila como el gran dominador de esta edición histórica. La etapa 3 marcara la despedida del alto valle rionegrino; a su vez, los palistas tendrán su primer descanso este domingo antes de afrontar las aguas en las puertas del valle medio en Chelforó.