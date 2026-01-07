Todo listo para la edición 50 de la Regata Internacional del río Negro

Este jueves se largará la primera de las nueve etapas de la tradicional competencia, que está cumpliendo medio siglo.

El río Limay volverá a ser protagonista de una página histórica para el deporte patagónico. La Regata Internacional del Río Negro , la competencia de canotaje maratón más larga del mundo, celebrará este año sus bodas de oro con la 50ª edición, que tendrá nuevamente su largada en el camping Nepen Hue de Plottier pasado el mediodía de este jueves. La novedad es que se suman más etapas y kilometraje, alcanzando un total de 430 en total.

En esta oportunidad el certamen contará con 119 palistas inscriptos y 113 embarcaciones. Entre los anotados aparecen cuatro competidores extranjeros, que le aportan el sello internacional a la prueba. En la K2 Caballeros Master C estarán los británicos Richard Buston (Devon) y Oliver Harding (British). En la K2 Mixto Open competirán Karen Elise Stoubaek Andersen, de Dinamarca, junto a Rodrigo Hidalgo Lucero, mientras que en la K2 Damas Open dirán presente las españolas Josefa Molina Retamal, oriunda de Zumaia, y Aitana Gastaldo Ariza, de Valencia.

La edición 50 tendrá además un condimento especial con el regreso del Néstor “Piri” Pinta y Martín Mozzicafreddo, el binomio más ganadora de la historia de la Regata, con 14 conquistas. Será una vuelta que no pasará desapercibida en el ambiente del canotaje.

Como ocurre cada año, el control de embarcaciones es la previa pero marcará el inicio formal de la aventura. Este miércoles a partir de las 10 y hasta las a 19, el Balneario Municipal de Plottier será escenario tanto del control como de las acreditaciones, mientras que la reunión de delegados está prevista para las 19.

Desde la organización, a cargo del Club Náutico La Ribera, informaron que aquellos equipos que hayan presentado nota y no puedan completar el trámite, podrán hacerlo de manera excepcional en la mañana del jueves entre las 9 y las 12, antes del inicio de la competencia.

regata rio negro valle medio.jpeg

El jueves, día de la largada, la actividad comenzará a las 13.30 con la ceremonia de apertura donde se espera la presencia de ambos gobernadores provinciales, Rolando Figueroa de Neuquén y Alberto Weretilneck de Río Negro.

A las 15 se estima que las embarcaciones comiencen a navegar por las aguas del Limay rumbo a Cipolletti en lo que será la primera etapa. El tramo unirá Plottier con la Isla Jordán de Cipolletti, con un recorrido de 25 kilómetros y llegada estimada a las 16.10. En la última edición el binomio Pinta-Saavedera completó la etapa en 1 hora 13 minutos.

La cobertura también estará a la altura del evento. Al igual que en la edición pasada, la competencia se podrá seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube, con dos cámaras en el agua, a lo que se sumarán cuatro canales de televisión y diez radios de Río Negro y Neuquén, que acompañarán la prueba del 8 al 18 de enero.

El cierre de la histórica edición 50 coincidirá con la Fiesta Nacional del Río, que se desarrollará en el parque Ferreira, sumando un marco multitudinario con espectáculos musicales de primer nivel, entre ellos La Konga y Lit Killah, para coronar una edición que promete quedar en la historia.

Etapa por etapa

ETAPA 1 miércoles 8

Plottier - Cipolletti 25 km

ETAPA 2 jueves 9

Cipolletti - Gral. Roca 40 km

ETAPA 3 viernes 10

Gral. Roca - Villa Regina

DESCANSO sábado 11

ETAPA 4 domingo 12

Chelforó - Chimpay 51km

ETAPA 5 lunes 13

Bocatoma (Luis Beltrán) - Choele Choel 39 km

ETAPA 6 martes 14

Est. Ferrari - Gral. Conesa 40 km

DESCANSO miércoles 15

ETAPA 7 jueves 16

Gral. Conesa - Estancia 48 km

ETAPA 8 viernes 17

Balsa Guardia Mitre - La Cantera 60 km

ETAPA 9 sábado 18

La Cantera - Viedma 50 km