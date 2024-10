River empató sin goles ante Platense y comprometió su clasificación a la próxima Libertadores

Más allá de que tomó la posta en el partido, a los de Núñez les faltó fluidez y, salvo en una ocasión, no encontraron el último pase: fue el exhombre del West Ham quien, en una interesante incursión ofensiva, cedió para Santiago Simón , quien sacó un latigazo de media distancia que se fue apenas al lado del palo. Un rato antes, el volante había apostado de nuevo al remate lejano, pero con menos fortuna. Por el lado del anfitrión, Mateo Pellegrino se esforzó por el costado izquierdo y, ante la presión de Leandro González Pirez, disparó sin fuerza .

El elenco porteño empezó a perder la paciencia a medida que los espacios seguían sin aparecer: Platense ganó en confianza y se animó a avanzar en campo rival con Vicente Taborda como bandera, aunque falto de profundidad e ideas claras. De hecho, Germán Pezzella recibió una tarjeta amarilla por cortar una jugada peligrosa con un agarrón al borde del área. Antes del cierre de la primera mitad, el neuquino Marcos Acuña adujo molestias musculares y corrió con dificultad.

AMARILLA PARA PEZZELLA: ¿era para más?



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2024

Insólitamente, La Banda sufrió un contratiempo inesperado antes de comenzar el complemento: tanto el campeón del mundo como Fabricio Bustos debieron salir reemplazados por una sobrecarga y, apenas inició el segundo período, Pezzella también tuvo que dejar su lugar tras recibir un codazo. En ese contexto, el duelo estuvo mucho tiempo interrumpido y prácticamente no hubo acción.

Mientras tanto, el cuerpo técnico encabezado por el Muñeco se comunicó telefónicamente con las autoridades arbitrales para definir si, ante el golpe sufrido por el central ex Betis, correspondía una modificación que no estuviera contemplada dentro de las tres ventanas, tal y como lo indica el reglamento. "¿Qué sabe (Facundo) Beligoy?", se lo escuchó reclamar al ayudante de campo Matías Biscay ante el pedido denegado.

"¿QUÉ SABE BELIGOY"? El Cuerpo Técnico de River discute si ante la salida de Pezzella tras el golpe en la cabeza por parte de Pellegrino puede realizar una variante más.



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2024

El compromiso entró en un pozo y el DT millonario movió el blanco para encontrar frescura en tres cuartos: ni Franco Mastantuono ni el Diablito Echeverri lograron aportar desequilibrio y la tesitura del encuentro era favorable al local, que no se sentía incómodo delegando la posesión del balón. Incluso, estuvo cerca de capitalizar algunos contraataques y su 9, con una ejecución de media vuelta, preocupó a Jeremías Ledesma.

Las duras críticas a Nacho Fernández en las redes

En el epílogo del pleito, River contó con una llegada más: Paulo Díaz le pegó con el muslo después de un centro y el arquero Juan Pablo Cozzani contuvo de buena manera. El empate, por supuesto, no convence a los hinchas más allá del buen presente del equipo en Copa Libertadores: los fanáticos apuntaron en las redes contra Nacho, uno de los puntos bajos en Vicente López.

Ocurre que el exvolante de Gimnasia no hizo pie en cancha y su nivel viene estando por debajo de las expectativas. En particular, los seguidores del cuadro rojiblanco señalaron que, lejos de aquel futbolista que supo ser figura durante la primera etapa de Napoleón, no está a tope desde lo físico y tampoco se muestra fino a la hora de la gestación de jugadas. Al mismo tiempo, cuestionaron su titularidad.

Un asco Nacho Fernández, se arrastra, no recupera, se cae solo, no da bien un pase, no tira una diagonal, horrible. Porque Mastantuono es suplente de un viejo tan inservible? Si Nacho va a jugar por lo que hizo en 2018 entonces que juegue el Beto Alonso por lo que hizo en el 86. — Fran (@frabigol) October 6, 2024

El resumen de Platense - River

Formación de Platense: Juan Pablo Cozzani; Bautista Barros Schelotto, Ignacio Vázquez, Gastón Suso, Sasha Marcich; Leonel Picco, Fernando Juárez, Guido Mainero, Vicente Taborda, Franco Minerva; y Mateo Pellegrino. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

#TorneoLPF | ASÍ VAMOS NOSOTROS.

Estos son los titulares de Platense para enfrentar a River en Vicente López.#VamosCalamares



— Club Atlético Platense (@caplatense) October 6, 2024

Formación de River:Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Leandro González Pirez, Marcos Acuña; Santiago Simón, Matías Kranevitter, Ignacio Fernández; Manuel Lanzini, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Ciudad de Vicente López.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Televisación: ESPN Premium.