River y Boca se enfrentan en el Superclásico: hora, formaciones y TV

El Millonario y el xeneize se vuelven a encontrar luego de la última victoria de los de la Ribera en noviembre del año pasado.

El fútbol argentino se paralizará este domingo, cuando River reciba a Boca por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura , en la que será una nueva edición del Superclásico .

El encuentro, que está programado para las 17 , se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Ambos equipos llegan a este encuentro en un buen momento, ya que arrastran sus respectivas buenas rachas que les permitieron escalar hasta las primeras posiciones en sus zonas.

River ganó los cinco partidos que disputó en el Torneo Apertura desde que su nuevo director técnico Eduardo Coudet. Esto le permitió al “Millonario” ponerse segundo en la Zona B con 26 puntos, solo tres menos que el sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza.

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En lo que respecta al plano internacional, River viene de ganarle con lo justo a Carabobo de Venezuela, para ponerse primero en el Grupo H de la Copa Sudamericana.

Las grandes ausencias de River pasarán por el mediocampo, ya que no estarán disponibles ni Fausto Vera ni el colombiano Juan Fernando Quintero debido a sus respectivas lesiones, que fueron un esguince en el ligamento colateral medial y un problema muscular en el psoas.

Boca, por su parte, arrastra un más que destacable invicto de 12 partidos y además encontró una muy buena regularidad, ya que ganó cuatro de sus últimos cinco partidos.

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Gracias a estos buenos resultados, el “Xeneize” pudo escalar hasta la cuarta posición de la Zona A con 21 puntos y está muy cerca del líder, que es Vélez.

En lo que respecta a la Copa Libertadores, torneo que no disputaban desde el 2023, los dirigidos por Claudio Úbeda tuvieron un inmejorable comienzo gracias a los triunfos frente a Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

Las probables formaciones de Boca y River

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Torneo Apertura

Interzonal - fecha 15

River - Boca

Estadio: Monumental

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Héctor Paletta

Hora: 17.

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.

El operativo en el Más Monumental

El Gobierno de la Ciudad implementará un importante operativo de seguridad para el Superclásico entre River y Boca, que se disputará este domingo desde las 17 en el estadio Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura. En total, habrá más de 1.000 efectivos policiales afectados al dispositivo.

Las puertas del estadio se abrirán a partir de las 14 con el objetivo de ordenar el ingreso del público y evitar aglomeraciones. Además, se habilitarán accesos exclusivos para familias en distintos sectores, en una medida orientada a mejorar la circulación y la seguridad de los asistentes.

El operativo incluirá tres anillos de control en las inmediaciones del estadio, donde se desplegarán efectivos de la Policía de la Ciudad para realizar cacheos y prevenir el ingreso de pirotecnia u objetos prohibidos. También se llevarán adelante controles contra la venta ambulante y la presencia de “trapitos”.

A su vez, participarán Agentes de Tránsito, inspectores de Espacio Público, personal de la Agencia Gubernamental de Control y cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública, quienes trabajarán con el sistema Tribuna Segura para detectar personas con derecho de admisión. El objetivo será garantizar una jornada sin incidentes en uno de los partidos más convocantes del fútbol argentino.