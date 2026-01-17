Santiago Rostan consiguió su mejor resultado en la general del Rally Dakar

El piloto neuquino completó la última etapa este sábado por la mañana y comentó sus sensaciones tras cruzar la meta.

El neuquino Santiago Rostan cerró su mejor actuación en el Rally Dakar al finalizar 22° en la general de la categoría Rally2 , completando las 13 etapas disputadas en Arabia Saudí y alcanzando la meta final en Yanbu . Se trató de su tercera participación en la competencia más exigente del rally raid mundial y la más destacada desde que compite en la prueba.

Tras cruzar el arco final, Rostan destacó la dimensión del resultado conseguido: “Terminé mi tercer Rally Dakar y esta vez fue especial: fue mi mejor participación. Volver a cruzar la meta después de 13 etapas durísimas es un orgullo que cuesta poner en palabras”. El piloto neuquino remarcó además el respaldo recibido a lo largo de la competencia: “Gracias a mi familia, que nunca falla; a mis auspiciantes, por confiar; al equipo, por dejar todo; y a cada persona que siguió esta aventura día a día”.

En esa misma línea, Rostan subrayó lo que representa completar el Dakar: “Es una carrera que te exige todo, pero también te devuelve la certeza de que los sueños se persiguen hasta el final”, resumió el representante regional, que volvió a dejar a Neuquén presente en la elite del rally internacional.

En la categoría Rally2, el triunfo quedó en manos del esloveno Toni Mulec, mientras que otro argentino, el cordobés Leonardo Cola, también logró completar todas las etapas y terminó 31° en la general, ambos compitiendo con motos KTM.

Luciano Benavides se consagró en el Rally Dakar por dos segundos

En una definición que desafía toda lógica deportiva, el piloto argentino Luciano Benavides, integrante del equipo Red Bull KTM Factory Racing, se alzó con el título del Rally Dakar 2026 en la categoría de motos.

Este logro representa no solo su primer título en la competencia más exigente del mundo, sino también la victoria con el margen más estrecho jamás registrado en la historia de la categoría: apenas dos segundos de diferencia en la clasificación general.

La etapa final, un tramo de 105 kilómetros cronometrados en la ciudad de Yanbu, Arabia Saudita, comenzó con un panorama sumamente complejo para el salteño. Benavides inició la jornada con una desventaja superior a los tres minutos respecto al líder, el estadounidense Ricky Brabec.

El piloto salteño Luciano Benavides sigue escalando posiciones.

Sin embargo, la templanza del argentino le permitió mantener un ritmo sólido que lo llevó a cruzar la meta en la segunda posición de la etapa, lo cual terminó siendo suficiente para revertir el marcador global.

La narrativa de esta carrera cambió drásticamente en el kilómetro 98, Ricky Brabec (Piloto de Honda Monster Energy), quien buscaba su tercera corona, cometió un error de navegación fatal a escasos 7 kilómetros de la meta. Al tomar un desvío incorrecto, el estadounidense cedió el tiempo necesario para que la ventaja que había construido durante semanas se desvaneciera en segundos.

La victoria de Benavides vuelve a remarcar que en la alta competencia, la carrera no termina hasta que se cruza el último puesto de control. La combinación de talento técnico, preparación física y la capacidad de capitalizar los errores ajenos convirtió una distancia "imposible" en una victoria legendaria.