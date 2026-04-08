¿Se tenía que ir? La patada de Weigandt por la que toda la Católica pidió la roja

Las interrupciones abundaron en la victoria 2-1 de Boca ante la Universidad Católica en un trámite de partido que se hizo trabado por distintas jugadas que fueron protagonistas en una noche que marcó la importancia de la Copa Libertadores y al interés que hay en los clubes por hacer un buen papel en el certamen. Tanto es así que a los seis minutos de juego una tremenda patada desató un escándalo.

Corrían los primeros minutos de juego cuando Marcelo Weigandt fue a disputar una pelota casi en mitad de cancha sobre el costado derecho tirándose a barrer sin medida a los pies de Gianni. Sin embargo, más allá de querer disputar el balón, el lateral elevó su pierna y terminó impactando fuerte contra el jugador del elenco chileno.

Esta situación desató un escándalo con una gresca que aparentaba terminar con una batalla campal, aunque no llegó a ser tal. En medio del escándalo los jugadores fueron claros al pedir la expulsión para el jugador debido a la fuerte patada que le marcó la pierna al jugador pero el árbitro decidió no sacar tarjetas.

Embed

La emoción de Claudio Úbeda al hablar de Miguel Russo

Boca se llevó una victoria importante de Chile tras enfrentar a la U. Católica en el debut de la Copa Libertadores, con un Leandro Paredes superlativo que fue clave en el resultado debido a que marcó el primer gol del partido y tuvo una importante influencia en el juego. A pesar de que se le complicó en los últimos minutos, Claudio Úbeda logró un resultado necesario.

Tras la victoria en condición de visitante el entrenador comenzó destacando el rendimiento de sus dirigidos: "Estamos contentos con el resultado, el equipo encontró el gol rápido, jugamos bien, intentamos salir jugando y cuando no saltar líneas. Después es el típico partido de Copa Libertadores, donde por momentos se puso más friccionado el partido y se generó algún conflicto. Después jugamos contra un rival importante que también tiene capacidad de intentar equilibrar el resultado, nos puso en riesgo sobre el final y lo pudimos cerrar bien".

Por otra parte, sumó: "No sé si es el mejor partido pero tiene importancia por lo que implica el inicio de Copa Libertadores. Es importante que el equipo hoy tuvo personalidad para poder jugar bajo presión, inteligencia cuándo no podíamos jugar y tirarla para que aguante el 9".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2041711020649930952&partner=&hide_thread=false ¿ES EL MEJOR PARTIDO DE BOCA DESDE SU LLEGADA? Claudio Ubeda analizó las fortalezas de su equipo en el triunfo ante Universidad Católica por Libertadores.



Mirá #ESPNF10 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/u8P6T5htxR — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 8, 2026

"Fuimos inteligentes en ese aspecto, hicimos bastante hincapié en la concentración cuando estábamos atacando para quedar bien parados defensivamente. La victoria es justa, nos pone contentos y esto recién empieza, hay que trabajar de la misma manera en la que venimos haciendo siempre", dijo y agregó: "Creo que llevamos nueve partidos seguidos sin perder, se genera confianza. Para que el 9 haga goles se tienen que generar situaciones y está siempre en el área. Para un equipo que intenta ser protagonista, es importante que el 9 haga goles".

En medio de la conferencia, se emocionó al hablar de Miguel Russo

"Miguel (Russo) en estos momentos importantes me decía que había que ponerse duro, de ser un equipo bien estructurado con y sin la pelota, de fase de ofensiva, defensiva, ser agresivos en la marca, estamos contentos con el resultado", dijo el entrenador en conferencia de prensa recordado al DT que acompañó durante un largo tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2041705221361979861&partner=&hide_thread=false [DEPORTES] Boca tuvo un debut prolijo y ganó 2 a 1 ante Universidad Católica por la Libertadores: goles de Paredes y Bareiro para el equipo de Úbeda, que el próximo martes recibirá al Barcelona del "Pipa" Benedetto. https://t.co/wf8FiSCY26 pic.twitter.com/jhhQQHwRx5 — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 8, 2026

Paredes, un jugador clave en la victoria

El futbolista que marcó los tiempos de su equipo e incluso del partido, y que además debutaba en el trofeo internacional, fue clave en el resultado. En sus palabras Úbeda se deshizo en elogios: “Ellos intentaron que no saliera jugando libre, pero hizo un partido extraordinario. Igual, creo que hay un trabajo sucio que hacen los demás volantes para que él encuentre el lugar para poder jugar. Lo que hacen Delgado y Ascacibar ayuda mucho para que él esté de frente y juegue para adelante”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041711943363236349&partner=&hide_thread=false "HIZO UN PARTIDO EXTRAORDINARIO". Ubeda se deshizo en elogios para Leandro Paredes, quién marcó un golazo para el triunfo de Boca ante la U Católica.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/k5a1W16StR — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026

Su postura sobre Aranda

"Lo está haciendo bien y con personalidad, el contexto de sus compañeros lo ayuda mucho, tiene desequilibrio, sacrificio y el uno contra uno, vamos a apoyarlo para que siga creciendo”, dijo sobre el jugador que en la segunda etapa del partido fue clave para mantener la ventaja y, también, para conseguir el segundo tanto que firmó Adam Bareiro.