Sin Leandro Paredes, Boca visita a Estudiantes en un duelo clave

El Xeneize buscará seguir de racha y sumar de a tres en La Plata: el principal objetivo es asegurarse un lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores.
La previa de Estudiantes-Boca
Boca, cuarto con 20 puntos, visita a Estudiantes de La Plata, quinto con 21 unidades, en el marco de la decimocuarta fecha del Grupo A del Torneo Clausura. El encuentro se disputa en el estadio Jorge Luis Hirschi desde las 16, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, con Ariel Penel secundándolo desde el VAR. La transmisión está a cargo de TNT Sports.
Formación de Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.
Formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Tomás Belmonte, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
