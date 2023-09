Tata Martino contó cuál es la lesión de Lionel Messi

Lionel-Messi-Tata-Martino-.mp4

Luego del encuentro, enfrentó los micrófonos y habló sobre los motivos de su salida: “Salí porque estaba un poco cansado. Seguramente no sea la última vez que empiece a salir en los partidos”.

Ante la preocupación, el Tata Martino realizó una conferencia de prensa previa al partido que jugará el Inter de Miami este sábado desde las 20.30 sin Lionel Messi. Y se animó a hablar sobre el estado físico de su capitán y de la salida frente a Ecuador.

“En principio no parece nada importante. Sí se ven síntomas de cansancio, por lo menos con el reporte que tenemos después del partido. Pero tenemos que esperar para saber con mayor precisión“, mencionó el entrenador sobre la posibilidad de que Leo esté lesionado.

Lionel-Messi-Tata-Martino-2.jpg

Para darle un término médico, el Tata Martino explicó su situación: "Parece tener síntomas de fatiga". Teniendo en cuenta que esta no es considerada una lesión, el técnico le llevó tranquilidad a todos: “No tiene lesión ni molestia, sólo tiene cansancio”.

En este contexto, fue consultado sobre las posibilidades de que el capitán retorne de forma anticipada al Inter de Miami, aunque se basó en lo mucho que lo conoce para dar su opinión: “No me animaría a decir, es demasiado pronto. Hoy puede ser un día importante, pero si tiene posibilidades de jugar contra Bolivia, no me lo imagino regresando”.