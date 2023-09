La inesperada ayuda del Dibu Martínez a Lionel Messi en su gol de tiro libre

Sin embargo, luego se supo que el propio Dibu Martínez había ayudado a Lionel Messi a marcar el gol ya que, como acostumbra a hacer en Aston Villa, había acomodado la barrera para poder tapar de la mejor manera posible la vista del arquero rival. “Vamos a ver si regala la camiseta”, dijo el Dibu Martínez luego a modo de broma cuando le preguntaron sobre esto.

A pesar de que Scaloni cumplió parcialmente el deseo de Messi, reemplazándolo por Exequiel Palacios a los 90 minutos, el estadio se vino abajo con un coro unánime de "Meeeeeesssiiii, Meeeeeesssiiii". Fue un tributo merecido al capitán, quien anotó su gol número 29 en eliminatorias, igualando el récord de Luis Suárez como máximo goleador histórico de este torneo clasificatorio.

Messi habló después del partido y elogió el rendimiento de su equipo: "Sabíamos que iba a ser difícil, que jugábamos contra una gran selección que viene jugando bien. Pero este grupo no se relajará, no nos dejará pasar por arriba". También compartió su visión sobre su salida del campo: "No estaba previsto que saliera, pero estaba cansado. Seguramente no sea la última vez que me toque salir".