Thiago Almada y dos jugadores de Selección acusados tras una pelea callejera

Mariana Arce, abogada de Kotik, sugirió en declaraciones mediáticas que los jugadores de la Selección Argentina, incluyendo a Thiago Almada, podrían estar involucrados en el incidente. Sin embargo, "Doble Amarilla" accedió a chats y audios que comenzaron a desligar a los futbolistas de cualquier implicación directa en el hecho. Un documento firmado por Kotik, Poza e Indiana Rodríguez, otra involucrada, establece un acuerdo conciliatorio que cierra el caso como un “suceso aislado en circunstancias no previstas”.

Los audios enviados por Kotik a allegados de Almada después del incidente son claros. En ellos, la joven expresa que “no tiene problema alguno con Thiago” y no tiene intención de involucrarlo, afirmando que él no tuvo ninguna participación en la agresión. Además, Kotik ratificó su "buen vínculo" con el exjugador de Vélez y actual jugador del Atlanta United, con quien mantuvo una charla posterior sobre lo sucedido.

Javier Hernández Bonnet, periodista y director del programa 'Blog Deportivo', había mencionado hace unas semanas que estos jugadores estaban enfrentando acusaciones graves en la justicia argentina. Algo que esta nueva información parece desmentir completamente.

Thiago Almada 2.jpg Thiago Almada

Porqué se creyó que Thiago Almada estaba involucrado en el escándalo

Hernández Bonnet explicó que durante su investigación sobre el caso de Sebastián Villa, recibió información sobre una fiesta en Puerto Madero donde supuestamente tres futbolistas agredieron a una chica. Sin embargo, esta información no se había difundido en los medios argentinos, lo que generó confusión y especulaciones.

A medida que salieron a la luz más detalles y pruebas, quedó claro que los futbolistas no estaban involucrados en el incidente de agresión de octubre de 2021. La abogada Arce había intentado vincular a Thiago Almada y a otros jugadores de la Selección, pero los testimonios y documentos obtenidos mostraron lo contrario. Los chats y audios refieren explícitamente que no hay denuncia contra Thiago Almada, confirmando que él no tuvo ninguna injerencia en el hecho.